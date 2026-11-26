El reconegut periodista musical i escriptor Nando Cruz ha presentat avui el seu darrer llibre, “Microfestivales y otros escenarios posibles” a la llibreria Synusia, dins el recinte de l’Ateneu Candela. La conversa ha estat conduïda per l’Anna Pérez, també periodista musical i coordinadora de la Casa de la Música, l’entitat que ha organitzat, juntament amb la llibreria, la presentació.
El format imperant dels macrofestivals són, segons relata l'autor, la representació del neoliberalisme i de l’estructura capitalista en el món de la cultura, l’oci i la música. Aquest concepte ja el va explorar i ampliar al seu anterior llibre, “Macrofestivales. El agujero negro de la música”. Ara, però, el periodista presenta un llibre que compleix la funció de contrapart “positiva”, segons explica el mateix Cruz.
“Microfestivales y otros escenarios posibles”, el darrer llibre de Nando Cruz, explora –a través d’un pròleg i setze reportatges– diferents iniciatives culturals –o contraculturals– que no tenen l’exposició de la qual gaudeixen els grans formats musicals.
Segons explica el periodista, sembla que “el model macro comença a trontollar a causa de diversos motius”. Per una banda, explica, “els artistes grans passen de festivals i decideixen muntar els seus” i, d’altra banda, “els festivals són comprats i venuts per empresaris, fet que suposa una acumulació per part d’uns pocs i molts canvis estructurals”.
Un gran problema que assenyala Cruz són els fons d’inversió estrangers que utilitzen els festivals com un mitjà per aconseguir diners. Un exemple actual i clar del conflicte és el del KKR, un fons d’inversió estatunidenc amb vincles econòmics amb empreses israelianes, sectors de defensa i vigilància i projectes immobiliaris en territoris palestins ocupats. Aquest fons és propietari de molts dels grans festivals de l’estat espanyol, com el Sónar, el Resurrection Fest, el FIB o el Viña Rock, entre d’altres.
L’acumulació i la monopolització d’aquests fons d’inversió estrangers, explica Cruz, suposen una homogeneïtzació de la cultura i una concentració desmesurada de poder i de recursos que té com a conseqüència el desarrelament de la cultura per part del poble. “El nostre consum cultural està en mans de fons d’inversors i empresaris estrangers”, assenyala el periodista.
Per tancar la conversa, Nando Cruz ha aprofitat per reflexionar sobre la que, segons ell, és una de les parts més positives del periodisme musical. Gràcies a la confecció d’aquest llibre, explica Cruz, ha tingut l’oportunitat de conèixer “persones i propostes que són una meravella”.