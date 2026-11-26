Aquí teniu 21 propostes culturals per a aquest cap de setmana, i sense comptar les activitats explícitament relacionades amb el preNadal.
Qlectiva
El Corralito organitza una nova Qlectiva, aquest cop amb una mostra "antifeixista" i la participació de 14 artistes. Divendres, de 18 a 22 hores. Dissabte, d'11 a 13 hores.
Teatre
El Grup de Teatre d’Amics de les Arts continua amb les representacions de l'obra "Agost", de Tracy Letts, dirigida per Toni Garrich. A Amics de les Arts. Divendres i dissabte, a les 20.30 hores. Diumenge, a les 17.30.
Clàssic
Concert amb el Quartet Nuc: "De Mendelssohn a Xostakóvitz”, a la Sala Raíces, al passeig de Lluís Muncunill. Dins del programa “Descentralitza’t”. Divendres, a les 20 hores.
Coldplay
Tribut a Coldplay, amb la reconeguda banda Coldday. A LaFACT Cultural. Divendres, a les 21 hores.
Trane i Miles
La Nova Jazz Cava acull una nova entrega del cicle dedicat a John Coltrane, aquest cop, també a Miles Davis. El concert d’homenatge als dos titans del jazz es titula “Miles / Coltrane -Centennial” i el lideren el trompetista David Pastor i el saxofonista Adrian Cunningham, que es presentaran a l’escenari del passatge de Tete Montoliu en format de quintet, que completen Ignasi Terraza al piano (Premi Jazzterrasman 2022), Dee Jay Foster al contrabaix i Joan Casares a la bateria. A la Nova Jazz Cava, divendres, a les 21.30 hores.
Piano principal
Nit de piano amb Monika Lao. A la Cocteleria del Principal. Divendres, a les 22 hores.
Arrels
Zambombá, de Raíces de Andalucía, trobada de música i tradicions andaluses. Al Vapor de Prodis. Dissabte, d'11 a 13 hores.
Família de jazz
Duo Costalago, “Jazz en família”. Concert del trompetista Martí Costalago i el seu pare, el pianista Txus Costalago. Dins del cicle Música a Fons. A la BCT. Dissabte, a les 12 hores.
Còmic
Taller de dibuix de còmic amb l’il·lustrador Nil López. L’artista comparteix recursos per dibuixar personatges i explicar històries amb vinyetes. L’activitat es farà a la llibreria Bambú i forma part de la celebració del cinquè aniversari de l’establiment. Dissabte, a les 12 hores.
Malabars
TerraFoc 2026. Tercer concurs de malabars, amb espai d'aprenentatge, taller i classe magistral, concurs de malabars, exhibició, jam session conjunta i vot popular. Organitzat per Diables de la Maurina. A la plaça de Ricard Camí, fins a les 21.30 hores, quan es lliuraran els premis. Dissabte, a les 16 hores.
One Piece
Torneig del joc de cartes One Piece. A Nikochan Arena, a la plaça del Triomf. Dissabte, a les 17.15 hores.
Llum
Taller de cultura visual: “Donar vida a la foscor”, amb Auri Alós. Activitat familiar de teatre d’ombres per crear personatges i petites històries amb llum, cos i materials senzills. Per a infants de 6 a 12 anys. Inclòs al Festival Panoràmic. A la Sala Muncunill. Gratuït, però amb inscripció prèvia. Dissabte, a les 17.30 hores.
Un pare
L’eixelebrat món del còmic Miki Dkai arriba a Terrassa amb el seu espectacle “Padre de familia”. A la Sala Crespi, en dues funcions, aquest dissabte, a les 19 hores i les 21.30.
One Shot
Gala de lliurament dels premis del concurs internacional One Shot, de curtmetratges en un sol pla. Dissabte, a l’Institut Terrassa, a les 19.30 hores.
Comèdia
“La cita”, obra teatral de la companyia El Garbuix. Comèdia musical el programa “First Date”: una cita a cegues plena d’imprevistos. Produccions A Tres Quarts. Per a majors de 16 anys. A LaSala, al número 8 del passeig de Lluís Muncunill. Dissabte, a les 20 hores.
Nikita Sipiagin
La Nova Jazz Cava rep per primera vegada el saxofonista novaiorquès Nikita Sipiagin al capdavant d’un quartet que també s’estrena a Terrassa amb el pianista Max Teakle i el bateria Kai Craig. La formació, creada el 2022 per joves músics dels Estats Units, Espanya i Austràlia, proposa una mirada personal al jazz contemporani, amb arrels en el so de Nova York i una sonoritat moderna, oberta i aventurera. El repertori combina composicions originals amb noves aproximacions a estàndards del Great American Songbook. El quartet es completa amb Joan Codina al contrabaix. A la Nova Jazz Cava. Dissabte, 21.30 hores.
Pop
Concert d'Hombres B (tribut a Hombres G). A la Sala Rasa 64. Dissabte, a les 22 hores.
Sopar
Sopar concert amb Matís, a La Coral de Prodis. Dissabte, a les 22 hores.
Queen
Queen86, tribut a Queen, amb Bulsara. A la Sala Backstage (BallVallès). Dissabte, a les 22 hores.
Heavy
Nit de tributs a dues bandes mítiques del heavy rock, Motörhead i Saxon, amb els grups Bastards i Crusader, respectivament. a la Sala Cobá, al carrer de les Cosidores. Dissabte, 22.30 hores.
Humet i Llach
L’aclamat espectacle “Llach–Gener 76”, l’homenatge a Lluís Llach pels concerts de fa 50 anys a Barcelona, arriba a Terrassa amb dues funcions amb l’egarenca Gemma Humet en l’elenc musical. A LaFACT Cultural. Diumenge, a les 17 i a les 20 hores.