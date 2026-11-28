Camaleònica, al·lèrgica a restriccions, Marinelli ha afrontat una nova aventura al costat d’un cuiner basc: pinta torrons i el posseïdor de l’exclusiva peça artesanal es pot menjar l’aliment nadalenc, per descomptat. Tot és efímer, diu la jove artista terrassenca, que imparteix tallers al centre Artemisa, al carrer de la Rutlla.
A Terrassa es crea amb molta cura un art que és per menjar-se’l, i aquesta asseveració no és una exageració ni conté un simple sentit retòric. “A molta gent li fa pena, però tot és efímer. Què hi ha de permanent?”, deixa anar Marina Gómez, àlies Marinelli, jove pintora terrassenca, sobre la seva nova proposta artística, nascuda d’un projecte al costat d’Adrián Ciaurriz, cuiner i pastisser donostiarra. Ell elabora els torrons. Ella, l’embolcall, original, exclusiu, personalitzat. I es pot menjar.
L’any passat, Marinelli va provar altres formats artístics aliens a la pintura sobre tela, per avançar, per no anquilosar-se en un estil i unes matèries. En una conversa amb el mestre pastisser Jordi Farrés va saber d’Adrián Ciaurriz i va contactar amb ell. I d’aquell contacte va néixer aquest projecte singular, aquesta amalgama de gastronomia nadalenca i art. La iniciativa va agafar forma i a ella s’han dedicat Marinelli i el xef basc, ella amb els dissenys i les elaboracions pictòriques, ell amb la xocolata gurmet de festuc.
“L’efecte és similar al de la pintura a l’oli i amb les aquarel·les es treballa la transparència”, explica l’artista
No hi ha dos torrons iguals en aquesta aventura a quatre mans. No hi ha concepte industrial. “Fem peces exclusives, personalitzades. Cadascuna és diferent de la resta”, afirma l’artista terrassenca. La seva contribució se cenyeix a l’embolcall del torró, la plata, l’embalatge, amb festucs i tot. I dins, el paquet porta una carta explicativa del projecte. Allò que embolica directament el reclam alimentós és l’obra artística. Comestible? Per descomptat, perquè es fan servir aquarel·les i retoladors especials. “L’efecte és similar al de la pintura a l’oli i amb les aquarel·les es treballa la transparència”, explica l’artista. Les peces poden portar paraules, versos, signatures, “per evitar el Bon Nadal de sempre”, afegeix la pintora. Els missatges són diversos, “perquè potser hi ha qui necessita un d’especial, per exemple d’esperança” i l’estil també es desenvolupa sota demanda. Qui vulgui quelcom figuratiu, endavant. Qui desitgi una obra abstracta, aquí està la perícia de Marinelli per a l’abstracció.
Marinelli va ser rebuda aquest dijous per l’alcalde, Jordi Ballart, a qui va convidar a la inauguració de la seva exposició, “Expansió i caos”, el proper 27 de febrer a la Sala Muncunill. La mostra la farà conjuntament amb l'astrofotògraf Santi Alonso, i combina pintura i fotografia astronòmica. “M’hi adapto com un camaleó. Això és el que més m’agrada, i cal avançar i buscar noves fórmules per treballar”, diu l’artista, de 29 anys. Ara, però, esta centrada en aquesta iniciativa de pintura i gastronomia que els seus impulsors han promogut per xarxes, però aquesta promoció degué esperar que passés la Castanyada, perquè la repercussió d’aquesta cosa que es diu Halloween curtcircuitava altres possibilitats.
Al taller
Marinelli pinta amb pintura comestible a sobre del torró per crear una obra d’art fent-lo servir com a suport. Cada peça personalitzada té un preu de 38,90 euros. Alt? “A vegades ens gastem més a menjar brutícies”, respon Marinelli, que imparteix sessions a Artemisa, un taller situat al carrer de la Rutlla, perquè els assistents “customitzin” els seus propis torrons. El fet artesà sí que roman, l’experiència esdevé permanent en la memòria, encara que l’obra resultant es pugui menjar.
Ha elaborat art mural (una obra a una cafeteria del Mercat de la Independència, per exemple), i retrats i punts de llibres, però és al·lèrgica a les limitacions. Mai li ha agradat “pintar per pintar”, decantar-se per quelcom que pot passar més per decoració que per art. L’any 2015 va ser l’autora del cartell del Carnestoltes. El 2024 va crear la postal nadalenca oficial de l’Ajuntament de Terrassa. Ara ha tornat a una campanya de les festes amb obres nutritives de la mà d’un cuiner donostiarra.