Itinerari per murals urbans a un barri de Terrassa

El veïnat de Sant Pere Nord, i qui vulgui d’altres barris, podrà visitar aquest diumenge vinent la sèrie de murals que confereixen una imatge especial a la zona. La guia Ariadna Closa els acompanyarà en un recorregut que començarà a les 10 hores a la plaça de Cipriano García, el lloc on es va posar en marxa el projecte El Tercer Paisatge. Això va ser l’any 2019 i, des de llavors, Sant Pere Nord llueix vuit obres d’art urbà fruit d'aquest procés. L’activitat s’inclou en el programa de la Festa Major del barri, que se celebrarà entre aquest divendres i diumenge vinent.
L’itinerari recorrerà els carrers del barri “per conèixer de prop la història, el procés creatiu i el significat que s’amaga darrere cada intervenció artística”, de l’avinguda de Jaume I a la plaça del Primer de Maig o la referida de Cipriano García. Segons l’Ajuntament, que compta amb la col·laboració de l’associació veïnal, es tracta d’una oportunitat “per redescobrir l’espai urbà a través de l’art contemporani i la mirada dels seus creadors”.
El projecte El Tercer Paisatge, comissariat per l’artista terrassenca Anna Taratiel, ha aixoplugat obres d’aquesta artista urbana i de creadors com Zurik, Tomamor, Spogo, Ampparito, Marco Galmacci (Morcky), Lula Goce, Cristian Blanxer i Víctor Garcia.