Rosa Benito ja no és jubilada a Terrassa

Són tres jubilades avorrides, sense diners i sense res a perdre, i busquen la manera de guanyar diners per fer el viatge somiat. “Pensionistas”, la comèdia de Gabriel Esparza, arribarà aquest diumenge (18 hores) a LaFACT Cultural de Terrassa amb un repartiment estel·lar pel que fa a la popularitat de l’elenc: Irma Soriano, Loreto Valverde i Charo Reina. Aquesta última actriu susbtitueix en la gira la mediàtica Rosa Benito, que no participa en les darreres funcions, ni en les previstes per a les properes setmanes, degut als seus compromisos televisius: és una de les estrelles de “Supervivientes All Stars”. Fa mesos sí que es preveia la seva presència a Terrassa com a peculiar pensionista.
La veterana Charo Reina interpreta una de les integrants de l’estrany grup de vídues. Els marits de la Rosa, l'Antonia i la Carmen han mort a causa de la pandèmia. “Gairebé sense estalvis i sense cap experiència laboral, subsisteixen amb una pensió molt baixa i les opcions per millorar són poques. La solució és anar a viure juntes i pensar com obtenir uns ingressos extres”, explica la sinopsi de l’obra.
Objectiu: Benidorm
A través del telèfon i d’internet s’atreveixen amb tot: crear un servei de tarot, participar en una línia eròtica i vendre galetes “del riure”. L’objectiu és recollir diners per fer el viatge somiat a Benidorm. Tot es complicarà per la seva temeritat i per traspassar el límit del delicte, ja que elles no tenen res a perdre.
El que comença com una decisió forçada per una economia precària es converteix "en un viatge ple de situacions eixelebrades, hilarants i replet de malentesos". Les tres protagonistes arribaran a situacions "tan divertides com surrealistes" en comèdia amb sàtira social.
"Quan vaig llegir el text vaig entendre de seguida per què el públic surt tan feliç del teatre. És una comèdia plena, d'humor i diversió. Estic il·lusionada de formar part d'aquesta família i de compartir escenari amb Irma Soriano i Loreto Valverde", comenta Charo Reina.
"L'arribada de Charo aporta una energia meravellosa a una funció que el públic ja sent com a seva. Conserva tota l'essència de 'Pensionistas' i, al mateix temps, obre una nova etapa molt il·lusionant per a tots", assenyala Irma Soriano.
Loreto Valverde destaca la proximitat de la història: "És una obra en la qual tothom es reconeix. El públic riu moltíssim, perquè parla de la vida, de l'amistat i de començar de nou nou quan ningú l'espera."
L'obra està basada en la comèdia valenciana “Pensionistes”, creada el 2020 després de la pandèmia com una resposta optimista a un moment especialment complex, segons la productora.
"Les desgràcies se superen millor des de l'humor", explica l'autor i director Gabriel Esparza. Amb aquesta tercera temporada, "Pensionistas" continua el seu recorregut pels teatres de tota Espanya i culminarà la seva gira amb una gran temporada a Madrid.