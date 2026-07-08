Subvencions per a projectes que vinculin les arts i els centres educatius

La Generalitat ha posat en marxa una convocatòria de subvencions específiques per a projectes artístics i culturals amb finalitat educativa, segons ha difós l’àrea municipal de Promoció Cultural. Les propostes, de nova creació “i de caràcter innovador”, han de vincular equipaments culturals amb centres d’educació primària o secundària i el termini per a la presentació de projectes començarà i acabarà el 28 de juliol.
L’ajut econòmic va dirigit a entitats privades sense ànim de lucre, cooperatives i agrupacions de persones físiques o jurídiques. Els interessats hauran de presentar plans que impliquin en el seu desplegament “una col·laboració directa entre docents, alumnat i professionals de la creació artística i/o la mediació cultural”, amb una dedicació mínima de 14 hores d’acció directa amb l’alumnat d’un mateix grup d’un centre educatiu”. Els projectes poden estar relacionats amb les arts visuals, el cinema i l’audiovisual, el teatre o la dansa, les arts digitals, la música, la literatura o el patrimoni i l’arqueologia. Per finalitat educativa s’entén aquella iniciativa que serveix “perquè l’alumnat aprengui, desenvolupi la sensibilitat artística, valori l’art i la cultura i entengui com es crea i desenvolupa un projecte cultural”.
Connexió
La convocatòria destaca la necessitat de fer ús de la mediació, en aquest cas consistent a connectar un o més centres educatius amb un equipament cultural proper (de la mateixa comarca o de comarques veïnes), “amb l’objectiu de dur a terme un projecte artístic o cultural”. Les iniciatives aspirants a les ajudes han de contenir recursos, eines i sistemes “per facilitar que els docents puguin aplicar a l’aula les pràctiques artístiques”, i incorporar un sistema d’avaluació i seguiment detallat. Les subvencions, de tramitació telemàtica obligatòria, exclouen els projectes realitzats a la ciutat de Barcelona. Tindran una millor valoració les idees que abastin més de dos centres.
La quantia de la subvenció és d’un mínim de 8.000 euros i un màxim de 25.000. L’import de l’ajut pot cobrir fins al 100% del cost del projecte, “d’acord amb la disponibilitat pressupostària”.