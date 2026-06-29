Terrassa és ràdio comunitària i internacional

La Víbria Intercultural de Terrassa organitza i acull aquests dies el seminari europeu Interference sobre ràdio comunitària i inclusió social. La trobada, cofinançada pel programa Erasmus+, reuneix representants de 17 organitzacions procedents d’12 països, tant de dins com de fora de la Unió Europea.
“L’activitat té com a objectiu explorar la ràdio comunitària i el pòdcast com a eines d’inclusió, participació juvenil i empoderament comunitari, alhora que fomenta la creació de noves aliances i futurs projectes de cooperació internacional entre entitats europees”, explica el col·lectiu terrassenc. El seminari, que es tancarà aquest dimecres, inclou l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques i el treball conjunt en la generació de noves idees de projectes.
El programa inclou visites a Boca Ràdio i a Ràdio Víbria, on podran conèixer de primera mà el funcionament d’una emissora comunitària i el seu impacte en el territori.
En directe
Un dels moments destacats serà la participació en una emissió especial en directe des de Terrassa en el marc del TerrassaFest, aquest dimarts, 30 de juny, de 10.30 a 12 hores. És "una oportunitat per donar veu als participants i compartir les experiències i reflexions sorgides durant el seminari", assenyalen els organitzadors. La proposta es realitzarà a la plaça de Lluís Companys.
Ràdio Víbria, projecte de La Víbria Intercultural nascut fa cinc anys a Terrassa, forma part del motor d’aquesta iniciativa, "que neix amb la voluntat d’aprendre, compartir i enfortir la col·laboració entre projectes de ràdio comunitària a nivell europeu".