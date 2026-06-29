Triple proposta (gratuïta) en una vetllada a la Nova Jazz Cava de Terrassa

La Nova Jazz Cava de Terrassa afronta una nova setmana d'activitat abans del cicle Jazz a la Fresca. Aquest dimarts, 30 de juny, hi tindrà lloc la segona i darrera jornada del Festival Talent del Taller de Músics, un certamen que compta amb la Nova Jazz Cava de Terrassa com una de les seus. Després d'una primera sessió celebrada fa 15 dies, Terrassa acollirà ara la segona tanda del Festival Talent amb tres actuacions consecutives "que mostraran la creativitat i la diversitat de llenguatges de les noves generacions de músics", com destaca el Club de Jazz Terrassa.
A partir de les 19.45 hores d'aquest dimarts, desfilaran per l'escenari Anna Puig, amb “Entre elles i jo”, un projecte de cançó d'autor íntim que posa veu a les relacions personals i als processos emocionals; Pol Pàmies, que presentarà “Garrulu”, una proposta que reivindica el violí com a protagonista del jazz contemporani "a través de la recerca sonora i la fusió d'estils"; i Anna Garcia Roales-Nieto, amb “Un lenguaje, múltiples lenguas”, un espectacle que explora el diàleg entre el jazz i les músiques d'arrel no occidentals "des de la improvisació i l'intercanvi cultural". L'entrada a la vetllada amb triple proposta serà gratuïta.
La banda d'Anna Puig la formen Anna Puig (guitarra acústica i veu principal), Mar Gómez (veu), Joan Sebastià Sansó (guitarra elèctrica i veu), Vicenç Solsona (guitarra clàssica), Elvira Barnadas (violoncel i veu), Joan Tomàs (baix elèctric i contrabaix) i Jenny Ferrari (bateria).
A les 20.30 hores arribarà el torn de "Garrulu", amb Pol Pàmies (violí), Jordi Sánchez (piano), Xavi Sobrino (guitarra), Joan Tomàs (contrabaix), Adrià Olshanetsky (baix elèctric) i Joan de Domingo (bateria).
El projecte d'Anna Garcia-Roales Nieto (21.15 hores) compta amb la líder a la veu, juntament amb dues cantants més: Sara Blasco Pascual i Yaiza Vila Toledano. Completen la formació Sílvia Raventós (violí), Roger Pellicer Ribas (saxo), Jordi Sánchez (piano), Aitor Casadellà Martínez (piano), Guillem Pérez Casals (guitarra), Joan Tomàs Massana (contrabaix), Mar Castells (percussió) i Marc Foix (bateria).
Una trobada oberta
L'activitat al local del passatge de Tete Montoliu continuarà aquest dimecres, 1 de juliol, amb una nova concentració de Lindy Hop, una trobada oberta tant als habituals com a totes aquelles persones que vulguin descobrir aquest ball d'arrels jazzístiques "en un ambient distès i participatiu".
La setmana culminarà aquest dijous, 2 de juliol, amb una nova edició de la tradicional jam session, que aquest cop obrirà ModernJazzam, "una formació integrada majoritàriament per estudiants del Conservatori Superior del Liceu". El quartet proposa un recorregut pels grans estàndards del jazz "i pels diferents llenguatges que han definit la història del gènere, des del swing fins al hard bop i el post-bop".