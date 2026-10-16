Un trio de poder des del blues, amb Jimi Hendrix i Thin Lizzy

Un trio pot donar per a molt, i més si es tracta d’un power trio, com la presentació del concert d’Andrew-A & The Wild Cats defineix la banda del guitarrista italià Andrew Ardo, que aquest divendres (21.30 hores) omplirà de ritme contundent la Nova Jazz Cava de Terrassa.
Establert a Barcelona, el romà Andrew Ardo lidera un trio que fa ús de la guitarra elèctrica com a vehicle d’expressió essencial d’una proposta energètica. L’acompanyen Ferran Águila al baix elèctric i Ferran García a la bateria, conformant una secció rítmica que sustenta una proposta concebuda especialment per al directe, cosa natural en el gènere.
De la jam al concert propi
La formació va fer la seva primera aparició a la Nova Jazz Cava el desembre de 2025, tot just després de la fundació del trio, en aquella ocasió per obrir una jam session. Andrew-A & The Wild Cats hi tornarà aquest divendres dins la temporada estable amb concert propi.
Aquesta banda “parteix del blues per endinsar-se en territoris de rock, funk i jazz-rock, amb temes propis i versions reinterpretades”, apunta el Club de Jazz Terrassa. El repertori incorpora referències com Jeff Beck o Jimi Hendrix, al costat de clàssics del blues “abordats des d’una mirada més íntima i expressiva”. Andrew-A ha compartit escenari amb músics com Brian Downey i John Earle, vinculats a la mítica formació Thin Lizzy.