Defuncions a Terrassa: les cerimònies del dimecres 25 de març del 2026

Publicat el 24 de març de 2026 a les 22:20

Aquestes són les cerimònies del dimecres 25 de març del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Joaquín Valsera Blanco, 75 anys

Data de la defunció: 24 de març del 2026
Cerimònia: 25 de març del 2026, a les 10.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Juan Martínez Sánchez, 74 anys 

Data de la defunció: 24 de març del 2026
Cerimònia: 25 de març del 2026, a les 11.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Manuel Márquez Boza, 88 anys

Data de la defunció: 23 de març del 2026
Cerimònia: 25 de març del 2026, a les 12.00 hores, a l'Espai Jardí del complex funerari de Terrassa

Carlos Stevens López Vanegas, 35 anys 

Data de la defunció: 19 de març del 2026
Cerimònia: 25 de març del 2026, a les 8.00 hores, a l'Espai Temple del complex funerari de Terrassa

Notícies recomenades