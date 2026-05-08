Resseguint el llegat del protagonista de la Fira

La Fira Modernista d’enguany convida a redescobrir l’empremta d’Alexandre de Riquer, l’artista que va introduir a Terrassa un modernisme decorativista proper a l’art nouveau, erigint-se com a l’altra cara de la moneda del corrent senzill i auster de Lluís Muncunill. La guia Mia Pérez, de l’empresa 3turons, és l’encarregada de conduir els visitants per desgranar i despertar la memòria d’aquest creador polifacètic, estretament vinculat a la ciutat gràcies als estius a Can Solà del Racó i a la relació amb figures com Vancells o Pi de la Serra.
Després que aquest divendres la visita “El llegat de Riquer a la Casa Alegre de Sagrera” hagi donat el tret de sortida a la fira, el cap de setmana arriba el plat fort. La ruta “Alexandre de Riquer i Terrassa” es farà amb sessions de matí i tarda: dissabte a les 10 i a les 16 hores, i diumenge a les 11 i a les 17 hores. El passeig històric arrencarà a la mateixa Casa Alegre, on s’exposa la seva pintura de més empenta (1901). A més, la ruta mostrarà a la façana de l’edifici el plafó dedicat a l’heroi de la Guerra del Francès Joaquim de Sagrera, que porta la firma de l’artista. Des d’allà, els participants caminaran fins a la Casa de l’Esport, l’antic Institut Industrial, que originalment havia d’acollir les figures femenines al·legòriques i la delicadesa cromàtica del plafó de Riquer. Durant l’itinerari es farà memòria de la decoració que va deixar al desaparegut Cafè Català.
Com a detall curiós, Mia Pérez explica que un petit quadre paisatgístic de Riquer que habitualment penja a la Casa Alegre s’ha traslladat per complementar l’exposició al Castell Cartoixa.
Cartells per als més petits
La programació també inclou una proposta infantil, adaptada per a TEA. Serà a la Casa Baumann i girarà al voltant de la faceta de Riquer com a cartellista. Els més petits s’encarregaran de buscar elements amagats que tinguin relació amb la seva obra. Dissabte i diumenge, a les 13 hores.
La visita guiada humorística i nocturna del Centre d’Estudis Històrics promet arrencar rialles i ja ha exhaurit entrades, dissabte a les 21 hores.