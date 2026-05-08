Menjar per agafar forces al soterrani del Mercat de la Independència

Si d’alguna cosa no escasseja aquesta ciutat és d’edificis d’època modernista, evidència que en aquestes pàgines resulta fútil destacar. I és de sobres conegut que, entre la miríada de vestigis arquitectònics de l’època presents a tot arreu, el Mercat de la Independència n’és un dels més il·lustres. Dissenyat pels arquitectes municipals Antoni Pascual i Carretero i Melcior Vinyals i Muñoz, té una estructura de ferro, considerada la més gran de la ciutat; tres naus amb forma de ventall i una superfície total de 3.175 metres quadrats. Aviat farà 120 anys de la inauguració del recinte. La primera pedra es va posar el 4 de juliol de 1904 amb motiu de la Festa Major. El Mercat de la Independència, ara en ple procés de millora per fases, va obrir les seves portes oficialment el 14 de novembre de 1908 i aquest cap de setmana ho farà en gran, almenys en el seu Espai Degustació ubicat al soterrani: aquest dissabte i aquest diumenge, de 13 a 24 hores, quatre establiments oferiran els seus productes perquè els visitants de la Fira Modernista, entre activitat i activitat, “puguin agafar forces en un dels edificis més emblemàtics de la ciutat”. Aquestes són les parades especials previstes per a aquest cap de setmana al Mercat de la Independència; en concret, al soterrani, que al principi es destinava a cavalleries i carruatges.
Plats cuinats
El racó de Llegums i Plats Cuinats Ricardo i Montse proposa, entre altres articles, croquetes de carn d’olla, formatge, bacallà, pernil ibèric o els sabors especials de pollastre amb curri i garrí amb poma. A més, fideuà i una barra de truites: de patata i ceba, però també de carabassó, albergínia, carxofa i fins i tot de sobrassada i romesco. Com tampoc cal ser molt ortodox quant a la còpia d’època, hi ha toc modern amb el pa “bao”, les minihamburgueses i, de postres, “Red velvet” i “Carrot cake”.
Mèxic al mercat
Continuant amb l’adaptació als nous temps, sense dogmatismes d’aspiracions pretèrites, els visitants podran trobar productes de la cuina mexicana: tacos, burritos i quesadillas, entre altres plats. I sí, tequila, també. I diverses sorpreses. Tot, en la parada de La Huastequita al soterrani.
Criolls
La Xarcuteria Criolla també trasllada part de la seva oferta a aquest espai de tast gastronòmic i productes alimentaris. La parada condicionada aquest cap de setmana proposa un viatge pel món de les tapes i els montaditos.
Canviant
La gent de Remombori Cafè se suma a aquesta iniciativa amb una gran varietat de productes canviants. Explicació del canvi: les propostes s’orienten segons l’hora del dia, com fan a la parada habitual del mercat. Al migdia, vermutets. A l’hora de dinar, platets. A mitja tarda, algun piscolabis. I per sopar, per descomptat, unes tapes.