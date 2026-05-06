Programa de la Fira Modernista de Terrassa 2026: tots els actes de dissabte

DISSABTE 9 DE MAIG
MATÍ
8h - Exposició: “De la Societat General d’Electricitat al Restaurant Viena: El llegat modernista de Lluís Muncunill” / A càrrec de: Restaurant Viena / Lloc: Societat General d’Electricita
9h - Vermuts modernistes a l’Ajuntament de Sant Pere / A càrrec de: Alberg de Vallparadís / Lloc: Alberg de Vallparadís
9h - Exposició: “Els Cartells de la Fira Modernista” / A càrrec de: Alberg de Vallparadís / Lloc: Alberg de Vallparadís
9h - Esmorzar de l’obrer a càrrec dels Trabucaires de Terrassa / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
9h - Tallers infantils de retallables i trabucs de confeti / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
9h - Coneix tot el que t’ofereix el Mercat de la Independència / A càrrec de: Mercat de la Independència / Lloc: Mercat de la Independència
9h - Exposició: Alexandre de Riquer, pintor, poeta, artista / A càrrec de: Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / Lloc: Biblioteca Central de Terrassa (BCT)
9:15h - Entrega de dorsals de la Milla Modernista Aplec de corredors / A càrrec de: Centre Excursionista de Terrassa, Consell Esportiu del Vallès Occidental, Unió Atlètica de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara alçada Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC)
9:30h - L’escala vestida / A càrrec de: Dolors Farré Llum i Color del 900 / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
9:30h - Mostra expositiva de rajoles amb història: La passió de Joel Cánovas, el “Caçador de Rajoles” / A càrrec de: Joel Cánovas / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
9:30h - Espai «Lectures Modernistes» / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
9:30h - Espai Escull el teu exlibris / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
9:30h - Mostra de llibres i col·lecció de novel·la d’autors 1900 / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
9:45h - Milla Modernista / A càrrec de: Centre Excursionista de Terrassa, Consell Esportiu del Vallès Occidental, Unió Atlètica de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara alçada Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC)
10h - Concert “Músics modernistes” / A càrrec de: CEM Escola de Música / Lloc: Casa Alegre de Sagrera
10h - Muncunill portes endins / A càrrec de: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CATEB) / Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
10h - Photocall Modernista al pati de la Casa Galí / A càrrec de: Creixen Terrassa / Lloc: Casa Galí
10h - Mostra de vestits modernistes d’estil modernista / A càrrec de: Dolors Farré Llum i Color del 900 / Lloc: Hemi Mata Atelier
10h - Concert de música “Combo Folk” / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Plaça Vella
10h - Exposició: Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local / A càrrec de: Museu de Terrassa, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís
10h - Ambientació d’interiors i photocall amb reproduccions de vestits modernistes de la col.lecció privada de Nuri Escudé / A càrrec de: Nuri Escudé / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
10h - L’art del vitrall modernista fet amb tela per la Núria Cortell / A càrrec de: Núria Cortell Taller dels Silencis / Lloc: Taller dels Silencis
10h - Taller de costura bàsica “Fem la nostra bosseta modernista” / A càrrec de: El Pati / Lloc: Vapor Albinyana (pati)
10h - Mostra de cotilles. Indumentària interior femenina i bellesa al Modernisme / A càrrec de: Institut de Terrassa / Lloc: Magatzem Pasqual Sala (Cecot)
10h - Jocs de taula modernista (DarkStone Catalunya) / A càrrec de: PRODIS i DarkStone Catalunya / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
10h - Vols conèixer l’il·lustre cabeçut d’en «Santiago Rusiñol» vingut de Sitges per l’ocasió? / A càrrec de: Agrupació de Balls Populars de Sitges / Lloc: Ajuntament de Terrassa
10h - Vols conèixer l’il·lustre cabeçut d’Enric Morera? / A càrrec de: Agrupació de Balls Populars de Sitges / Lloc: Ajuntament de Terrassa
10h - Exposició de maquetes d’edificis modernistes / A càrrec de: Agrupació Pessebristes de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Espai ambientat d’època / A càrrec de: Agrupación Cultural de Tijoleños / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Espai ambientat 1900 / A càrrec de: Asociación Cultural Andaluza Amigos de la Santa Cruz de Canjáyar / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Exposició “Àngel Guimerà a través de l’humor” / A càrrec de: Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre. Diputació de Barcelona / Lloc: Teatre Principal
10h - Exposició d’obres i pintures modernistes del Coro Vell / A càrrec de: Coro Vell / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Mostra de vestits modernistes d’estil modernista / A càrrec de: Dolors Farré – Llum i Color del 900 / Lloc: Merceria Rambla
10h - Forn de pa tradicional / A càrrec de: Forn Noe / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Farcellets i rams modernistes de LaFACT / A càrrec de: LaFACT / Lloc: Carrer Font Vella
10h - Tallers infantils inspirants en l’època / A càrrec de: Llar d’infants l’Elefant / Lloc: Camí Fondo
10h - Tallers de ceràmica 1900 / A càrrec de: Llar d’infants l’Elefant / Lloc: Camí Fondo
10h - Tallers d’experimentació per infants amb recursos del modernisme / A càrrec de: Llar d’infants l’Elefant / Lloc: Camí Fondo
10h - Descobreix com està feta “La Modernista” la sarsaparrella més evocadora del modernisme / A càrrec de: Sanmy / Lloc: Parc de Sant Jordi
10h - Mercat d’Artesania / A càrrec de: Servei de Comerç Ajuntament de Terrassa / Lloc: Plaça Freixa i Argemí
10h - Mercat d’Alimentació Artesana a la Rambla d’Ègara / A càrrec de: Servei de Comerç Ajuntament de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara (Nord)
10h - Taquilla de venda d’entrades del Trenet 1900 / A càrrec de: Servei de Turisme Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc dels Catalans
10h - Espectacle de titelles / A càrrec de: Llar d’infants l’Elefant / Lloc: Camí Fondo
10h - Dances i cançons per infants de l’època / A càrrec de: Llar d’infants l’Elefant / Lloc: Camí Fondo
10:30h - Exposició de llibres moderns i antics sobre el modernisme a càrrec de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / A càrrec de: Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / Lloc: Biblioteca Central de Terrassa
10:30h - Entrega de premis a la millor caracterització de la V Milla Modernista / A càrrec de: Centre Excursionista de Terrassa, Consell Esportiu del Vallès Occidental, Unió Atlètica de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara alçada Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC)
10:30h - A ritme de “Sevillanas” amb Hermandad Rociera Santa María de las Arenas “Voces del Camino” / A càrrec de: Coordinadora de entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT) / Lloc: Plaça del Progrés
10:30h - Taller de vitrall modernista a la Casa Galí / A càrrec de: Creixen Terrassa / Lloc: Casa Galí
10:30h - Contacontes “Somnis amb la Mariona” de Maria Carme Navarro / A càrrec de: Creixen Terrassa / Lloc: Casa Galí
10:30h - «La Modernista». La sarsaparrella del segle XXI / A càrrec de: Sanmy / Lloc: Tota la Fira
10:30h - Vols ser la musa d’Urban Sketchers? / A càrrec de: USK Terrassa / Lloc: Casa Alegre de Sagrera (Jardins)
11h - Deixa’t captivar per la “Gran Fira dels Invents” / A càrrec de: Civi-Civiac Producciones / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
11h - Coneix una maqueta de trens Payá / A càrrec de: Club Ferroviari de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara alçada Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC)
11h - Exhibició de la locomotora de vapor de 5” sobre rodaments / A càrrec de: Club Ferroviari de Terrassa / Lloc: Rambla d’Ègara alçada Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC)
11h - La Pianola Aeolian: Una Orquestra Mecanitzada al Raval de Montserrat / A càrrec de: Pep Domènech / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Descobrim el Modernisme de Barcelona: taller infantil / A càrrec de: Ruta del Modernisme de Barcelona / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Punt d’informació turística i punt d’informació de la Fira Modernista / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
11h - Photocall “Alexandre de Riquer a Terrassa” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Punt d’informació turística de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Recreació d'un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
11h - Coneix a les Dames de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
11h - Música 1900 amb el conjunt d’acordions / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Ajuntament de Terrassa
11h - Taller de decoupage modernista (Projecte fet a mà) / A càrrec de: PRODIS / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
11h - Modernisme a Terrassa més enllà de Muncunill / A càrrec de: Fundació Privada Arxiu Tobella / Lloc: Arxiu Tobella
11h - Gaudeix de l’espai gastronòmic del 1900! “Tastets, tertúlies i melodies en temps modernistes” / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Rutlla
11h - Tallers al voltant de Gaudí i degustació de producte Km0 / A càrrec de: Turisme de Reus / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Taller d’aquarel·la / A càrrec de: Mercè Ortí / Lloc: Casa Joaquima Pujals (Casa Puigarnau)
11h - Taller infantil / A càrrec de: Casa Puigarnau / Lloc: Casa Joaquima Pujals (Casa Puigarnau)
11h - Vine a fer un mosaic domenequià! / A càrrec de: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Taller de creació de vitralls modernistes de la Granja Soldevila / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
11h - Xerrada Alexandre de Riquer i Sant Llorenç del Munt a càrrec d’Enric Serra / A càrrec de: Enric Serra / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
11h - Taller de costura “Brodem com les nostres àvies” / A càrrec de: El Pati / Lloc: Vapor Albinyana (pati)
11h - 1906: L’autobús arriba a Barcelona! / A càrrec de: Transports Municipals d’Ègara (TMESA) / Lloc: Plaça Salvador Espriu
11:30h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
11:30h - Mariona” de Maria Carme Navarro / A càrrec de: Creixen Terrassa / Lloc: Casa Galí
11:30h - Actuació de balls d’estil oriental com els que es van ballar durant les noces de la famosa ballarina Anita Delgado que el 1908 / A càrrec de: Sombollywood / Lloc: Plaça del Progrés
11:30h - Sonoritats de l’època: Trios (piano, violí i violoncel) i Quintet amb piano / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa i Escola teatre Les Pisanes / Lloc: Casa Alegre de Sagrera
MIGDIA
12h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
12h - Segueix a la Banda de Terrassa tot gaudint d’un repertori de músiques de l’època / A càrrec de: Banda de Terrassa / Lloc: Cal Reig
12h - Cantada de cançons de l’època a càrrec de la Coral de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
12h - Quartets de corda / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
12h - Concert de música per a violoncel de l’època / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Magatzem Pasqual Sala (Cecot)
12h - Vermut Musical amb Terrassa Glossa al pati del Vapor / A càrrec de: PRODIS I Terrassa Glosa / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
12h - Vermut & Harmonium a la Plaça, Vermut musical modernista / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Rutlla
12h - Vermut musical amb Ball de Gralles / A càrrec de: Minyons de Terrassa / Lloc: Cal Reig
12h - Taller de vitrall modernista / A càrrec de: Palau Güell / Lloc: Raval de Montserrat
12h - Sons de Cuba amb el grup “Mariners d’Ègara” / A càrrec de: Restaurant Sa Illa / Lloc: Plaça Salvador Espriu
12h - Pícnic, descans a la Natura a vista del Castell Cartoixa de Vallaparadís / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc Vallparadís
12h - Mostra de Vermuts Rambla Nord / A càrrec de: Tecavins / Lloc: Rambla d’Ègara
12h - Espectacle de ginyol al “Bavastell antic” / A càrrec de: Galiot Teatre / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
12h - Taller d’il·lustració per a totes les edats amb Lucy Davis “Life Sketching Moda Modernista” / A càrrec de: Museu Tèxtil / Lloc: Raval de Montserrat
12h - Taller familiar d’estampació / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
12:30h - Segueix a la Banda de Terrassa tot gaudint d’un repertori de músiques de l’època / A càrrec de: Banda de Terrassa / Lloc: Plaça Didó
12:30h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
12:30h - A ritme de “Sevillanas” amb Casa de Andalucía en Terrassa / A càrrec de: Coordinadora de entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT) / Lloc: Plaça del Progrés
12:30h - Carpa amb ambientació de l’època de la «Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa» / A càrrec de: Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT) / Lloc: Plaça del Progrés
12:30h - Cor de noies, cor d’homes. El naixement de l’Orfeó / A càrrec de: Coral Lamardebé, Coral Rossinyol, Orfeó Joventut Terrassenca / Lloc: Ajuntament de Terrassa
12:30h - Us presentem al Gran Fakir “Vaxi Magic” / A càrrec de: VAXI MAGIC / Lloc: Rambla d’Ègara (carrer Goleta)
12:45h - Cantada de cançons de l’època a càrrec de la Coral de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
13h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
13h - Cantada de Caramelles a càrrec d’Estels Cantaires del Casal Familiar de Viladecavalls / A càrrec de: Tecavins i Estels Cantaires del Casal Familiar de Viladecavalls / Lloc: Rambla d’Ègara
13:15h - Cançons de Taverna / A càrrec de: Sons Blaus / Lloc: Plaça del Progrés
13:20h - Segueix a la Banda de Terrassa tot gaudint d’un repertori de músiques de l’època / A càrrec de: Banda de Terrassa / Lloc: Plaça Vella
13:30h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
14h - Dinar de germanor de la Colla dels Federins de Terrassa i de la Creu Alta / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
15h - Vermuts modernistes a l’Ajuntament de Sant Pere / A càrrec de: Alberg de Vallparadís / Lloc: Alberg de Vallparadís
15h - Exposició: “Els Cartells de la Fira Modernista” / A càrrec de: Alberg de Vallparadís / Lloc: Alberg de Vallparadís
TARDA
16h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
16h - “Un viatge sonor: descobreix la màgia musical del 1900” / A càrrec de: Alumnes de l’Escola de Música de la Tecnos / Lloc: Casa Alegre de Sagrera
16h - Deixa’t captivar per la “Gran Fira dels Invents” / A càrrec de: Civi-Civiac Producciones / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
16h - Tarda de Ball modernista, Anna Murià / A càrrec de: PRODIS i Casal Municipal de Gent Gran Anna Murià / Lloc: Els Telers de Prodis
16h - Exposició de ceràmica: Alexandre de Riquer sempre tindrà un plat a taula / A càrrec de: Eulàlia Sayrach de Morales / Lloc: LaFACT | Factoria Cultural de Terrassa
16h - Jocs de taula modernista (DarkStone Catalunya) / A càrrec de: PRODIS i DarkStone Catalunya / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
16h - Mostra de cotilles. Indumentària interior femenina i bellesa al Modernisme / A càrrec de: Institut de Terrassa / Lloc: Magatzem Pasqual Sala (Cecot)
16h - Exposició “Àngel Guimerà a través de l’humor” / A càrrec de: Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE) de l’Institut del Teatre. Diputació de Barcelona / Lloc: Teatre Principal
16h - Exposició: Alexandre de Riquer i la configuració del modernisme local / A càrrec de: Museu de Terrassa – Ajuntament de Terrassa / Lloc: Castell Cartoixa de Vallparadís
16:30h - Espai «Lectures Modernistes» / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
16:30h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
16:30h - L’escala vestida / A càrrec de: Dolors Farré – Llum i Color del 900 / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
16:30h - Ambientació d’interiors i photocall amb reproduccions de vestits modernistes de la col.lecció privada de Nuri Escudé / A càrrec de: Nuri Escudé / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
16:30h - Taquilla de venda d’entrades del Trenet 1900 / A càrrec de: Servei de Turisme - Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc dels Catalans
16:30h - Mostra expositiva de rajoles amb història: La passió de Joel Cánovas, el “Caçador de Rajoles” / A càrrec de: Joel Cánovas / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
16:30h - Escull el teu exlibris / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
16:30h - Mostra de llibres i col·lecció de novel.la d’autors 1900 / A càrrec de: ABACUS / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
17h - Tallers Creatius infantils estil 1900 / A càrrec de: Associació Els Dols / Lloc: Plaça del Progrés
17h - La Pianola Aeolian: Una Orquestra Mecanitzada al Raval de Montserrat / A càrrec de: Pep Domènech / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Punt d’informació turística i punt d’informació de la Fira Modernista / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
17h - Photocall “Alexandre de Riquer a Terrassa” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Punt d’informació turística de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
17h - Demostració gratuïta d’Aquarel·la en directe / A càrrec de: Ariadna Simó / Lloc: Vapor Albinyana (pati)
17h - Espectacle “Terra” del Circ Històric Raluy / A càrrec de: Circ Històric Raluy / Lloc: Plaça Nova
17h - Coneix a les Dames de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Plaça Nova
17h - Mostra de vestits modernistes d’estil modernista / A càrrec de: Dolors Farré, Llum i Color del 900 / Lloc: Hemi Mata Atelier
17h - Concert teatralitzat al voltant de la figura de Narcisa Freixas a càrrec d’alumnes de piano de EMMCT i alumnes de teatre de Escola Les Pisanes / A càrrec de: Escola Municipal de Música,Conservatori de Terrassa i Escola teatre Les Pisanes / Lloc: LaFACT | Factoria Cultural de Terrassa
17h - Vine a fer un mosaic domenequià! / A càrrec de: Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Taller de jocs modernistes / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Ma / Lloc: Raval de Montserrat
17h - Concert d’alumnes de guitarra de música de l’època / A càrrec de: Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa / Lloc: Casa Alegre de Sagrera
17h - Visita guiada infantil: “El patinet perdut de la Mireia Freixa” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
17:30h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
17:30h - Cercavila del Drac de Terrassa / A càrrec de: Drac de Terrassa / Lloc: Plaça Enric Granados
17:30h - Taller infantil “Fes un pai-pai amb dibuixos d’Alexandre de Riquer” / A càrrec de: Museu Tèxtil / Lloc: Plaça Enric Granados
17:30h - Taller de cal·ligrafia modernista / A càrrec de: Neus Antolí / Lloc: El Taller Cursos
18h - Recreació d’un centre mèdic del 1900 / A càrrec de: Alerta Prevenció S.L / Lloc: Casa Baltasar Gorina
18h - Taller de Rajola Modernista: Dissenya i Pinta la Teva / A càrrec de: Ariadna Simó / Lloc: Vapor Albinyana (pati)
18h - Concert de música ballable de l’època / A càrrec de: CEM Escola de Música / Lloc: Raval de Montserrat
18h - Poemírica 1900 / A càrrec de: David Millán i Sonírica / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
18h - Concert de piano d’alumnes de grau professional / A càrrec de: Escola Municipal de Música - Conservatori de Terrassa / Lloc: Casa Alegre de Sagrera
18h - Espectacle dansa “Un dia de ballet en una escola modernista” / A càrrec de: Espai dansa. Estudi de Mireia Ferrer / Lloc: Vapor Albinyana
18h - Vespreig a El vapor “POEMÍRICA 1900” de david Millán amb Sonírica / A càrrec de: PRODIS / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
18h - Modernisme a Terrassa més enllà de Muncunill / A càrrec de: Fundació Privada Arxiu Tobella / Lloc: Arxiu Tobella
18h - Cantades de Taverna amb “Som Blaus” / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Rutlla
18h - L’hora del te a càrrec de Llum i Color del 900 / A càrrec de: Llum i Color del 900 / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
18h - Taller de vitrall modernista / A càrrec de: Palau Güell / Lloc: Raval de Montserrat
18h - Una tarda al Casino / A càrrec de: Social Teatre / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
18h - Presentació del llibre “Un tesoro en el olvido” a càrrec de la Virginia Garzón de Albiol / A càrrec de: Virginia Garzón de Albiol / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
18h - L’art del vitrall modernista fet amb tela per la Núria Cortell / A càrrec de: Núria Cortell Taller dels Silencis / Lloc: Taller dels Silencis
18h - Espectacle de ginyol al “Bavastell antic” / A càrrec de: Galiot Teatre / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
18h - Taller familiar d’estampació / A càrrec de: Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Lloc: Raval de Montserrat
18h - Espectacle: “Silenci, comença l’assaig” / A càrrec de: Cor Montserrat / Lloc: Amics de les Arts i Joventuts Musicals
18:15h - A ritme de “Sevillanas” amb Centro Andaluz de Nueva Carteya / A càrrec de: Coordinadora de entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT) / Lloc: Plaça del Progrés
18:30h - Una classe de música de l’Escola Choral / A càrrec de: CEM Escola de Música / Lloc: Raval de Montserrat
18:30h - Diada Castellera per Fira Modernista “Memorial Xavi Bacardit” hi participen les següents Colles: Castellers de Cornellà Castellers de Sarrià Minyons de Terrassa. / A càrrec de: Minyons de Terrassa / Lloc: Cal Reig
18:30h - Ball de Saló a càrrec de Llum i Color del 900 / A càrrec de: Llum i Color del 900 / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
VESPRE
19h - Signatura del llibre “Un tesoro en el olvido” per part de l’autora Virginia Garzón de Albiol / A càrrec de: Virginia Garzón de Albiol / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
19h - Us presentem al Gran Fakir “Vaxi Magic” / A càrrec de: VAXI MAGIC / Lloc: Rambla d’Ègara (carrer Goleta)
19h - Cabaret modernista / A càrrec de: Coro Vell / Lloc: Coro Vell
19h - Una tarda al Casino / A càrrec de: Social Teatre / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
19:10h - Lluïment de Drac de Terrassa i Drac de Terrassa infantil / A càrrec de: Drac de Terrassa / Lloc: Plaça del Progrés
19:15h - Tertúlia Il·lustrada: Modernisme, Burgesia i el Món del Vi / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Rutlla
19:30h - Tallers Creatius infantils estil 1900 / A càrrec de: Associació Els Dols / Lloc: Plaça del Progrés
19:30h - Espectacle “Terra” del Circ Històric Raluy / A càrrec de: Circ Històric Raluy / Lloc: Plaça Nova
19:30h - Concert “Bon vent” / A càrrec de: EVOHE / Lloc: Plaça Vella
19:30h - Espectacle: “Silenci, comença l’assaig” / A càrrec de: Cor Montserrat / Lloc: Amics de les Arts i Joventuts Musicals
19:45h - Actuació castellera modernista / A càrrec de: Castellers de Terrassa / Lloc: Plaça del Progrés
NIT
20h - Una tarda al Casino / A càrrec de: Social Teatre / Lloc: Gran Casino (ABACUS)
20h - “El Salonet modernista de l’Ester Formosa” / A càrrec de: 1900BB bed & breakfast / Lloc: 1900BB bed & breakfast
20h - Espectacle dansa “Un dia de ballet en una escola modernista” / A càrrec de: Espai dansa. Estudi de Mireia Ferrer / Lloc: Vapor Albinyana
20h - Treure Ball al ritme de la pianola / A càrrec de: Treure Ball / Lloc: Raval de Montserrat
21h - Cafè-Teatre i sopar de gala de la Fira Modernista / A càrrec de: Coral de Prodis / Lloc: Coral de Prodis
21h - Espectacle “Trama” / A càrrec de: Esbart Egarenc del Social (Centre Cultural El Social) / Lloc: Teatre Principal
21h - Apren a ballar amb els elegants personatges de Llum i Color del 900 / A càrrec de: Llum i Color del 900 / Lloc: Plaça Vella
21h - Aprenem a ballar amb “Treure Ball” / A càrrec de: Treure Ball / Lloc: Plaça Vella
21h - Nit d’absenta al Matarí Club amb Guille Guillado / A càrrec de: PRODIS / Lloc: Filatures Matarí (Vapor de Prodis)
21:30h - Cinefòrum Ciència-Ficció 1900 a la fresca / A càrrec de: Agrupació Astronòmica de Terrassa / Lloc: Agrupació Astronòmica de Terrassa
22h - Ball de Plaça / A càrrec de: Se’n Fa Una / Lloc: Plaça Vella
ONLINE
- Vols saber més sobre l’automatització del procés de filatura? Coneix la selfactina de la Societat Alsaciana de Construccions Mecàniques (1903) / A càrrec de: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) / Lloc: Rambla d’Ègara alçada, Vapor Aymerich, Amat i Jover (MNACTEC)
- Coneix el fons fotogràfic del MNACTEC / A càrrec de: Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) / Lloc: ONLINE
- Accedeix als recursos en línia del MNACTEC / A càrrec de: MNACTEC / Lloc: ONLINE
- Coneix el poema “La Ciutat del Fum” de Pere A, Ventalló i Vintró (El cantor d’Ègara) / A càrrec de: BCT Xarxa / Lloc: ONLINE
- Voleu escoltar música modernista? Debussy, Clavé, Wagner, Stravinsky i molt més. Consulteu la nostra recomanació que trobareu a l’Spotify / A càrrec de: Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / Lloc: ONLINE
- Llista Spotify de Música del Modernisme / A càrrec de: Biblioteca Central de Terrassa (BCT) / Lloc: Spotify
- L’Audioguia «Modernisme Industrial a Terrassa» / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: http://visitaterrassa.cat/audioguia
- L’Audiosignoguia de la Masia Freixa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: http://visitaterrassa.cat/audio-signo-guia
- El misteri Muncunill “Una aventura per gaudir en família” / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: ONLINE
- Concurs Instagram de la Fira Modernista 2026 de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: Tota la Fira
- Juga amb el “Bel i les Peces de la Revolució”, i descobreix el patrimoni industrial de Terrassa / A càrrec de: Servei de Turisme, Ajuntament de Terrassa / Lloc: ONLINE
TOT EL DIA
- Carpa amb ambientació de l’època / A càrrec de: Aasha / Lloc: Plaça del Progrés
- Taller d’elaboració d’un panet de brioix / A càrrec de: Aasha / Lloc: Plaça del Progrés
- Danses i música de l’època a càrrec de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges / A càrrec de: Agrupació de Balls Populars de Sitges / Lloc: Tota la Fira
- Finestra oberta al 1900 / A càrrec de: Filmoteca de Catalunya / Lloc: Institut Industrial (Casa de l’Esport)
- Taller: Amanteg, la bella tradició de menjar pa / A càrrec de: AMANTEG / Lloc: Plaça del Progrés
- La Modisteria de principis de segle / A càrrec de: Calicot / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- El mocador de les àvies: iniciació a la vainica / A càrrec de: Calicot / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- Taller de cosir: “Els secrets del teixit: cosim la trama com als telers del 1900” / A càrrec de: Calicot / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- Tallers creatius sobre el modernisme a càrrec de l’Associació a “La Oka” / A càrrec de: Associació a favor dels discapacitats “La Oka” / Lloc: Plaça del Progrés
- Mostra de Comerç de Ca n’Aurell / A càrrec de: Associació de Comerciants de Ca n’Aurell / Lloc: Plaça del Progrés
- Gaudeix de tot el que t’ofereix la Plaça del Progrés / A càrrec de: Associació de Comerciants de Ca n’Aurell / Lloc: Plaça del Progrés
- Degustació i venda de la “Ratafia Modernista de Terrassa” / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Audició de dolçainers del CAT, acordionistes de l’Aula de música de Terrassa i més amics... / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Recreació d’un campament de Federins / A càrrec de: Associació de Trabucaires de Terrassa / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Carpa amb materials en exposició d’objectes de l’època / A càrrec de: Associació El Llibre de la Vida / Lloc: Plaça del Progrés
- Carpa amb ambientació de l’època de l’Associació «Els Dols» / A càrrec de: Associació Els Dols / Lloc: Plaça del Progrés
- Carpa amb ambientació de l’època de l’Associació «La Oka» / A càrrec de: Associació La Oka / Lloc: Plaça del Progrés
- Mostra de Boixets / A càrrec de: Associació Puntaires de Terrassa / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- Submergeix-te en l’essència del Circ d’època gràcies al Circ Històric Raluy / A càrrec de: Circ Històric Raluy / Lloc: Plaça Nova
- Tómbola de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
- Carpa de la Creu Roja (Punt d’Atenció Sanitària) / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
- Cosidores del 1900 de la Creu Roja / A càrrec de: Creu Roja / Lloc: Carrer Major
- Mostra de vestits modernistes d’estil modernista / A càrrec de: Dolors Farré – Llum i Color del 900 / Lloc: Transversal Moda
- Carpa del Drac de Terrassa / A càrrec de: Drac de Terrassa / Lloc: Plaça del Progrés
- Sínia de fusta / A càrrec de: Fira Modernista / Lloc: Passeig Comte d’Ègara
- Atracció de cavallets / A càrrec de: Frank Seira / Lloc: Parc de Sant Jordi
- Paradeta dels Geganters de Terrassa / A càrrec de: Geganters de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
- Vols conèixer els Gegantons Modernistes de Terrassa? / A càrrec de: Geganters de Terrassa / Lloc: Raval de Montserrat
- Compra el teu “Pa de boina” d’estil 1900 / A càrrec de: Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca / Lloc: Fleques i Forns de la ciutat
- Degusta el “Pastís Vitrall” inspirat en els vitralls modernistes / A càrrec de: Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca / Lloc: Fleques i Forns de la ciutat
- Delecteu-vos amb dues joies de la cistella de Terrassa Gastronòmica: el deliciós Dàcar i el sofisticat Cardinal / A càrrec de: Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca / Lloc: Fleques i Forns de la ciutat
- Oferta gastronòmica de la Fira Modernista / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Bars i restaurants de la ciutat
- Consulteu l’oferta de menús i vermuts modernistes / A càrrec de: Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca / Lloc: Bars i restaurants de la ciutat
- Arriben els indians! Una entrada triomfal en sidecar! / A càrrec de: La moto viatgera / Lloc: Tota la Fira
- Coneix als personatges del 1900 gràcies a Llum i Color del 900 / A càrrec de: Llum i Color del 900 / Lloc: Tota la Fira
- Gaudeix dels esmorzars, vermuts i berenars modernistes ambientats a l’estil 1900 / A càrrec de: Restaurant Sa Illa / Lloc: Plaça Salvador Espriu
- Tallers d’ofici i tallers participatius sobre les arts aplicades al modernisme i el moviment Arts&Crafts / A càrrec de: Servei de Comerç - Ajuntament de Terrassa / Lloc: Parc de Sant Jordi
- Degusta el cava de les caves Blanquer de la Fira Modernista 2026 / A càrrec de: Tecavins / Lloc: Rambla d’Ègara
- Col·lecciona el tap de cava de caves Blancher amb la imatge de la Fira Modernista 2026 / A càrrec de: Tecavins / Lloc: Rambla d’Ègara
- La Taverna Obrera / A càrrec de: Assosiació Vegana de Catalunya / Lloc: Torre del Palau
- L’art del Retrat Modernista a Terrassa! / A càrrec de: La Libélula Studio / Lloc: Plaça Freixa i Argemí
- Exposició: “Una mirada fotogràfica a la Fira Modernista” / A càrrec de: Fotoclub Terrassa / Lloc: LaFACT | Factoria Cultural de Terrassa