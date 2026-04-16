Defuncions a Terrassa: les cerimònies del divendres 17 d'abril del 2026

Publicat el 16 d’abril de 2026 a les 18:51

Aquestes són les cerimònies del divendres 17 d'abril del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Francisco Pérez Martín, 92 anys

Data de la defunció: 15 d’abril
Cerimònia: 17 d’abril, a les 10.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Salvador Álvarez López, 82 anys

Data de la defunció: 15 d’abril
Cerimònia: 17 d’abril, a les 12.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Carolina Huertas Muntañola, 62 anys

Data de la defunció: 15 d’abril
Cerimònia: 17 d’abril, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Gloria Planchat Ballabriga, 99 anys

Data de la defunció: 16 d’abril
Cerimònia: 17 d’abril, a les 16.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

