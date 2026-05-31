L'Atlètic ha caigut per 4 a 0 amb el Club de Campo a la final de la lliga de la Divisió d'Honor femenina de hockey disputada a les instal·lacions del conjunt madrileny. Les de Sílvia Bonastre, que disputaven la seva tercera final consecutiva, han pagat molt car un segon quart molt prolífic de les amfitriones de la "final four", un 3 a 0 que els hi ha sigut impossible de recuperar.
El primer quart ha començat amb igualtat, però, amb el pas dels minuts, el Club de Campo ha començat a dominar i ha disposat d'un parell de bones opcions, per part de Florencia Amundson i Lucía Abajo, que no han acabat de manera positiva per als seus interessos. L'Atlètic s'ha defensat amb molta energia i ha impedit que les amfitriones poguessin crear molt més perill en aquest primer període.
El segon quart ha sigut crític per a les de Can Salas. El Club de Campo ha aconseguit tres gols que li han permès encarrilar la final a favor seu i fer un pas concloent cap al títol. En el minut 3, Bea Pérez ha fabricat una gran internada per la banda dreta de l'atac del seu equip i ha servit la bola per a Begoña García que ha inaugurat el marcador.
En el minut 9 ha arribat el 2 a 0, en una jugada desafortunada per a les de Bonastre. Florencia Amundson ha fet una centrada i, en el seu intent per refusar la pilota, Anna Marquès ha introduït la bola dins de la seva pròpia porteria de manera involuntària. I, a dos minuts per al descans, i en un penal-córner, María López ha engaltat un tir molt precís per baix i ha aconseguit el 3 a 0.
Després del descans, l'Atlètic ha intentat refer-se, però no ha pogut arribar amb claredat a l'àrea del conjunt madrileny. El Club de Campo, tot i la renda copiosa que tenia, no ha abandonat la seva faceta atacant i, a quatre minuts per al final del tercer quart, ha incrementat el marcador amb el 4 a 0, en un penal que ha llançat María López i que, de nou amb mala sort per a les de Can Salas, Mar Sola ha desviat a gol.
En l'últim quart, les de Bonastre han buscat el gol per reduir distàncies en el marcador ihan aconseguit el 4 a 1 en el minut 9, en un penal-córner executat per Julia Gomes i que ha rebutjat una defensa. El refús ha anat a parar a Mar Sola que ha marcat per a l'Atlètic. Fins a la botzina final, les de Can Salas han intentat marcar més gols, però no ha sigut possible.