FOTOS | Un emotiu acomiadament per al quiosquer que ha estat allà tota la vida

Que tanqui un comerç que ha estat al mateix lloc tota la vida és un fet que entristeix barris sencers. Amb l'adeu del quiosc d'en Joan Garcia, al carrer Nou de Sant Pere, el Centre es queda sense un dels locals emblemàtics de la zona. Per poder sentir una última vegada el que és anar a comprar a aquell quiosc, diversos clients, companys, amics i veïns de Garcia l'han preparat una festa sorpresa d'acomiadament. Hi ha anat fins i tot el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, client habitual del negoci. Així, entre llàgrimes de pena i felicitat, amb molta emoció, un petit pedaç de la història de Terrassa abaixa la persiana definitivament.
