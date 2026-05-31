Cau el sostre del Centre Excursionista de Terrassa

Ensurt al barri del Centre de Terrassa el matí de diumenge. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, el sostre del Centre Excursionista s'ha esfondrat al voltant de les 7 del matí. Els Bombers de la Generalitat i l'Ajuntament han confirmat que l'incident s'ha produït a la part posterior del local, on una biga de fusta hauria col·lapsat i ha provocat la caiguda de la teulada. L'edifici, segons han apuntat des de l'Ajuntament, estava en procés de reforma. Per la seva part, els Bombers han confirmat que no hi havia cap persona dins el local en el moment de la caiguda.\r\n\r\nUna vegada fetes les primeres comprovacions, l'arquitecte municipal ha indicat que no hi ha risc estructural, ni pel que fa a l'entrada del local ni per a la resta d'edificis adjacents. Tot i això, s'ha procedit a encintar la part final del local, la més pròxima a l'afectació, i, de manera preventiva, s'ha demanat als veïns dels habitatges situats al carrer de Sant Llorenç número 12 i al camí de Fondo número 13 que no surtin a les seves terrasses. Segons l'Ajuntament, a partir de dilluns s'iniciaran les gestions pertinents amb l'equip que supervisa l'obra del Centre Excursionista.\r\n\r\nAquestes són les fotografies de com ha quedat el sostre.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAlguns veïns del voltant no podran accedir a les seves terrasses per prevenció de nous esfondraments\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tDilluns l`Ajuntament i l`empresa encarregada de la reforma del CET gestionaran la situació\r\n\tLluís Clotet\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n