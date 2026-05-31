Terrassa

Cau el sostre del Centre Excursionista de Terrassa

L'incident s'ha produït a primera hora del matí de diumenge i no ha causat ferits

  • S'estaven efectuant reformes a l'interior del local i tot apunta al col·lapse d'una viga de fusta -
  • Alguns veïns del voltant no podran accedir a les seves terrasses per prevenció de nous esfondraments -
  • Dilluns l'Ajuntament i l'empresa encarregada de la reforma del CET gestionaran la situació -
  • Esfondrament sostre CET -
  • Esfondrament sostre CET -

ARA A PORTADA

Publicat el 31 de maig de 2026 a les 10:51
Actualitzat el 31 de maig de 2026 a les 11:59

Ensurt al barri del Centre de Terrassa el matí de diumenge. Segons ha pogut saber el Diari de Terrassa, el sostre del Centre Excursionista s'ha esfondrat al voltant de les 7 del matí. Els Bombers de la Generalitat i l'Ajuntament han confirmat que l'incident s'ha produït a la part posterior del local, on una biga de fusta hauria col·lapsat i ha provocat la caiguda de la teulada. L'edifici, segons han apuntat des de l'Ajuntament, estava en procés de reforma. Per la seva part, els Bombers han confirmat que no hi havia cap persona dins el local en el moment de la caiguda.

Una vegada fetes les primeres comprovacions, l'arquitecte municipal ha indicat que no hi ha risc estructural, ni pel que fa a l'entrada del local ni per a la resta d'edificis adjacents. Tot i això, s'ha procedit a encintar la part final del local, la més pròxima a l'afectació, i, de manera preventiva, s'ha demanat als veïns dels habitatges situats al carrer de Sant Llorenç número 12 i al camí de Fondo número 13 que no surtin a les seves terrasses. Segons l'Ajuntament, a partir de dilluns s'iniciaran les gestions pertinents amb l'equip que supervisa l'obra del Centre Excursionista.

Aquestes són les fotografies de com ha quedat el sostre.

 

  • Alguns veïns del voltant no podran accedir a les seves terrasses per prevenció de nous esfondraments

 

  • Dilluns l`Ajuntament i l`empresa encarregada de la reforma del CET gestionaran la situació

 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades