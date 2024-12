Valuosíssima victòria del San Cristóbal a L’Escala

Gran triomf del San Cristóbal en el camp municipal Nou Miramar en la darrera jornada de l’any. Els de Cristian García ha vençut per 0 a 1 a L’Escala i han sumat tres punts molt importants en la seva lluita per fugir de les places de descens directe. L’equip parroquial, amb un gol de Mario Cantí quan s’exhauria el temps reglamentari, han aconseguit marxar de vacances de Nadal amb 19 punts, 14 dels quals els han obtingut en els partits en què han actuat com a visitants.

La primera arribada dels parroquials ha sigut un intent de Peke des de la frontal de l’àrea que ha sortit per sobre del travesser de la porteria del conjunt empordanès, que ha replicat pot després, amb una oportunitat que ha salvat el porter Carles Segura amb una excel·lent aturada.

Fins a la conclusió d’aquests primers 45 minuts no hi ha hagut moltes opcions destacades en atac i només Marc Río, a poc pel descans, ha pogut marcar, en una rematada que ha sortit desviada. Sense més ni més i més, ha finalitzat la primera meitat.

A la segona meitat, els de Cristian García han jugat amb ordre i han gaudit de bones ocasions per avançar-se en el marcador, en especial un xut de Marc Río que ha evitat el porter local, en el minut 73. Quan l’empat sense gols semblava que seria el resultat definitiu, Mario Cantí ha superat el porter Jonathan, en el minut 88, i ha establert el que seria el 0 a 1 definitiu.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Héctor Parrado, Marco, Ricki, Marco, Max L.overa, Carlos Olmo, Abde, Peke (Izan, m. 73), Mario Cantí i Marc Río.