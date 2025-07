Els Terrassa Reds tindran un camp nou

Els Terrassa Reds tindran ben aviat un nou camp on desenvolupar els seus entrenaments i partits. A falta que es resolguin alguns aspectes burocràtics, la nova instal·lació s’ubicarà al barri de Montserrat, concretament a l’avinguda del Vallès, a tocar del centre comercial Terrassa Plaça.

Els Terrassa Reds tenen ja un acord amb l’Ajuntament per a ubicar en aquesta zona de la ciutat un camp de futbol americà que serà utilitzat també per les federacions catalana i espanyola com a centre de tecnificació. En aquest sentit, per tirar endavant un avantprojecte, cal alliberar primer els terrenys i procedir a continuació a la cessió dels terrenys.

Bona part del finançament dels treballs els assumirà la Federació Catalana de Futbol Americà. Una vegada l’avantprojecte estigui dissenyat, els Terrassa Reds el presentaran al Consejo Superior de Deportes (CSD), que estaria també interessat en el projecte per tal de comptar amb unes instal·lacions que puguin ser utilitzades per les diferents seleccions espanyoles de cara a la seva preparació.

Aquestes noves instal·lacions de futbol americà serien propietat de l’Ajuntament i les gestionaria el club terrassenc, que les compartiria amb les seleccions tant catalanes com espanyoles.

Un llarg pelegrinatge

Poder disposar d’una “casa” pròpia ha estat des de fa anys el gran somni dels Terrassa Reds, l’únic club de futbol americà que hi ha a la ciutat. Un dels requisits que havien de complir abans de poder optar a tenir-la era jugar a la màxima categoria del futbol americà espanyol, la Lliga Nacional de futbol americà. El primer equip de l’entitat va pujar de la sèrie “B” a la sèrie “A” l’estiu passat i va culminar amb èxit la seva primera temporada a la màxima categoria. Va tancar la fase regular en segona posició de la conferència est i es va classificar per als “play-off”, caient contra els Black Demons de las Rozas, que s’acabarien proclamant campions.

Els Reds van començar jugant al CD Terrassa, en un camp de gespa artificial de les Pedritxes. En els darrers anys han passat per diversos camps municipals. De cara a la temporada vinent, estan pendents que al setembre la federació espanyola aprovi el camp del Bonaire, on jugaran aquesta temporada. Fins ara ho feien al camp de futbol de Can Boada. La lliga comença al gener.

Clínic i campus dels Miami Dolphins a Terrassa

Ja s’han posat a la venda les entrades per al partit que jugaran el diumenge 16 de novembre a l’estadi Santiago Bernabéu de Madrid els equips de l’NFL Miami Dolphins i Washington Commanders. Per a promocionar-lo, el dijous dia 17 de juliol se celebrarà al municipal de Ca n’Anglada un clínic per a tècnics espanyols impartit per l’”staff” dels Dolphins. El dia 18, també al camp del San Cristóbal, tindrà lloc una jornada de promoció de futbol flag destinada a nens i nenes de les escoles de la ciutat, d’edats compreses entre els 6 i els 15 anys. La primera edició d’aquest campus d’iniciació se celebrarà entre les 9.30 i les 13 hores. Col·laboren en aquesta iniciativa l’Ajuntament de Terrassa, els Reds i les federacions catalana i espanyola.