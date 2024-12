Un altre doblet de les seleccions catalanes sub-18 de hockey

Èxit rotund de les seleccions catalanes sub-18 en el Campionat d’Espanya autonòmic sub-18 celebrat a València, on han conquerit els dos títols. Amb aquest doblet, Catalunya s’ha imposat de manera consecutiva en les sis darreres edicions d’aquesta competició en ambdues categories.

La selecció masculina sub-18 va mostrar una incontestable superioritat davant del combinat valencià en una final que es va endur per 0 gols a 11. L’equip femení, per la seva banda, es va imposar en la final a Madrid per un ajustat marcador de 2 a 1.

En l’apartat individual, els jugadors catalans van rebre també diferents reconeixements. Enrique Fanlo i Paula Aurell van ser els màxims golejadors del campionat, mentre que Anna Marquès i Carlos Bultà van ser escollits com a millors jugadors del torneig. Fins a 13 dels 18 jugadors catalans són terrassencs. A l’equip femení, 9 de les 18 són egarenques.

La selecció masculina sub-18 va dominar el torneig amb gran autoritat. Es va imposar per 8 a 1 a Cantàbria, per 17 a 1 a Galícia i per 8 a 1 a Andalusia. A la gran final, es va imposar per 0 a 11 a la selecció amfitriona, que va liderar l’altre grup. L’equip que entrena el terrassenc Oriol Torras va arribar al descans manant per 0 a 4 gràcies a dos gols d’Octavi Pons, Quim Coral i Guillermo Umbert. A la segona meitat, el domini dels catalans es va desfermar. La golejada es va completar amb dues dianes més de Quim Coral, dues d’Enrique Fanlo i tres més repartides entre Pol Agell, Guillermo Umbert i Eduard Marquès.

En la competició femenina, les d’Stefy Piris van dominar també la primera fase. Paula Aurell va marcar el primer gol de la final en transformar un penal-córner al minut 10. Ja a la segona part, les madrilenyes van empatar. Quan quedaven menys de tres minuts, Júlia Viñas va fer el 2 a 1 definitiu.