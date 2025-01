Històric debut dels Terrassa Reds a la màxima categoria

Amb el nou any es posarà en marxa demà la trenta-unena edició de la sèrie “A” de la Lliga Nacional de Futbol Americà, l’elit d’aquest esport a nivell estatal. Després d’assolir l’ascens a la màxima categoria la temporada passada, el conjunt que prepara Jordi Ventura debutarà aquest diumenge a les 12 hores al Complex Esportiu Municipal Teixonera-Vall d’Hebron davant d’un dels quatre equips catalans de la categoria, els Barcelona Pagesos.

“Afrontem aquesta primera temporada a la màxima categoria amb la intenció de mantenir-nos a la categoria, però no descartem lluitar pel títol”, explica Toni Ruiz, president dels Terrassa Reds.

El conjunt terrassenc està integrat a la conferència oest, on s’enfrontarà a doble volta amb els Badalona Dracs, els l’Hospitalet Pioners, els Mallorca Voltors i els Barcelona Pagesos. L’equip badaloní parteix com el gran favorit d’aquesta conferència. El passat 22 de desembre es va adjudicar el primer torneig de la temporada, la Copa Catalana, en imposar-se a casa per 32 a 0 als Reds.

Els equips de l’Hospitalet i Terrassa parteixen com a aspirants a lluitar també per les dues primeres posicions, igual que els barcelonins i els mallorquins tenen també les seves opcions. L’últim classificat de cada grup després de la disputa de les vuit jornades lluitarà a partit únic per la permanència a la màxima categoria davant del cuer de la conferència oest, integrada pels següents cinc equips: Camioneros Coslada, Gijón Mariners, Black Demons de Las Rozas, Osos Rivas i Zaragoza Hurricanes. En acabar la primera fase, els dos primers de cada conferència disputaran les semifinals a partit únic, igual que la final, que es jugarà al camp de l’equip més ben classificat.

La fase regular de la lliga acabarà el 30 de març amb un duel entre els Terrassa Reds i els Mallorca Voltors. Els egarencs s’entrenaran al camp del Bon Aire, però continuaran disputant els seus partits oficials al camp de Can Boada, com en les darreres temporades. La seva estrena com a locals arribarà el diumenge 19 de gener en el duel davant dels Pioners. Després visitaran els Dracs i els Voltors per tancar la primera volta. El 23 de febrer començaran la segona rebent els Pagesos, visitant els Pioners i amb dos partits consecutius a Can Boada, contra Dracs i Voltors.

Dos nord-americans

La plantilla dels Terrassa Reds per a aquesta temporada està integrada per un “roaster” de 40 jugadors, la meitat dels quals són terrassencs. Destaquen els reforços nord-americans, Alpha Jalloh i DJ Fulle, així com Nilsen Lauries.

Els Reds s’han reforçat per a una campanya en la qual es veuran les cares amb els nou millors equips de futbol americà del panorama espanyol. “És la primera vegada que estem a la màxima categoria. Com a club, es tracta d’una fita importantíssima per a nosaltres. Esperem oferir molt bones sensacions. El primer que intentarem és evitar la darrera posició per tal de consolidar-nos a l’elit”, explica Toni Ruiz.

Els Black Demons de Las Rozas, vigents campions

Un dels grans favorits al títol són els Black Demons de Las Rozas, que s’han adjudicat les dues darreres edicions en imposar-se a la final als Osos Rivas i han disputat les cinc darreres finals. L’altre gran aspirant són els Badalona Dracs. Es tracta de l’equip amb més trofeus, concretament 11. A partir del 2016 van guanyar cinc lligues seguides. Els l’Hospitalet Pioners n’han guanyat sis, per una de Granollers Fénix i Vilafranca Eagles.