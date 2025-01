Àlex Pintado bat el rècord d’Espanya sub-20 dels 1500 m a pista coberta

Pintado va registrar aquest temps extraordinari al Míting de Catalunya celebrat a Sabadell. Va aturar el cronòmetre en 3:40.46, triturant per gairebé tres segons l’anterior rècord d’Espanya sub-20 dels 1500 metres en pista coberta, que Ben posseïa des del 2017 amb un temps de 3:43.10.

Aquest temps situa el deixeble de Domingo López no només com el millor espanyol de la història en la seva categoria, sinó també com un dels millors europeus de tots els temps. La seva nova marca el col·loca quart al rànquing històric continental sub-20, liderat per una llegenda com el noruec Jakob Ingebrigtsen.

Durant el míting de divendres a Sabadell, el terrassenc no es va deixar portar per l’entusiasme del públic ni pel ritme endimoniat imposat pel duel entre Mariano García i Adel Mechaal. Pintado va esperar al vagó de cua, penúltim per moments, va anar progressant volta a volta i va culminar la seva gesta amb uns últims 500 metres frenètics. Finalment, va acabar cinquè. La carrera va guanyar-la el murcià Mariano García, amb un temps de 3:35.87, que es va imposar al seu competidor Adel Mechaal.

Aquestes van ser les declaracions de Pintado després de la cursa: “Tenia moltes ganes de competir a Sabadell perquè sabia que estava molt bé, tot i que aquests mesos hem entrenat més per distàncies llargues, pensant en el 3000. Sense haver treballat gaire els ritmes de 1500, m’ha sortit una marca immillorable. Evidentment, es poden polir algunes coses de la cursa, però crec que he corregut molt bé i estic molt content que el meu debut amb New Balance hagi anat tan bé”.