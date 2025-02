El San Cristóbal no pot amb un Atlètic Lleida més productiu

El San Cristóbal ha caigut per 0 a 2 amb un Atlètic Lleida que ha sabut jugar millor les seves cartes. L’equip parroquial ha encaixat els dos gols a la, primera meitat i, a la represa no ha trobat en cap moment el camí ideal per a una possible remuntada i ha acabat perdent davant un rival més ben posicionat en el terreny de joc.

El joc dels inicis de l’encontre ha sigut força equilibrat, si bé els de Cristian García han arribat primer, en dues accions de córner que no han pogut resoldre de forma positiva. En el minut 7, Marc Río s’ha retirat per lesió, sent substituït pel seu company Abde. Samsó, amb un xut que ha aturat el porter local Carles Segura, ha sigut el primer a avisar per part dels visitants.

La resposta dels terrassencs va ser en una centrada de Joan Cervós que ha pentinat Mario Cantí cap a Kevin, que ha xutat sense molta potència a les mans del porter Pau Torres. En la següent jugada destacable, ha arribat el 0 a 1. Era el minut 26 quan Samsó, que ha sigut un punyal per la banda esquerra, en especial en aquest primer temps, ha centrat i, després que toqués Moró, Borís ha rematat a gol.

El San Cristóbal ha sabut reaccionar i, en un córner en què s’ha reclamat un penal a Ricki que ha semblat molt clar, Izan ha rematat, però la defensa ha tornat a refusar a córner. En aquesta segona oportunitat des de la cantonada, Marco ha estat a punt de marcar amb un bon cop de cap, però Pau Torres ha salvat al seu equip.

Els parroquials han baixat una mica la seva intensitat i no han pogut tornar a crear ocasions. A més, en el minut 38, l’Atlètic Lleida ha aconseguit el 0 a 2, en una nova centrada de Samsó que Wilber ha rematat per baix. Amb 0 a 2 en el marcador, s’ha arribat al final de la primera part.

La segona meitat, en línies generals, ha ofert molt poc i els parroquials han tingut molt poques opcions per marcar. L’Atlètic Lleida ha sabut fer la seva feina per conservar la seva renda i assegurar-se el triomf. I el San Cristóbal, sense que es pugui dir que ha fet un mal partit, no ha trobat la seva millor versió en cap moment i no ha pogut evitar la derrota.

Víctor ha pogut fer el tercer dels lleidatans després d’un llançament de córner mentre que, pels terrassencs ho ha provat Ricki, després d’una falta que ha acabat centrat Mario Cantí, però, la seva rematada ha sortit fora. La millor oportunitat dels parroquials ha sigut en una bona combinació entre Mario Cantí i Peke, que ha servit a Miguel Expósito que, en una bona posició, ha xutat desviat.

Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Héctor Parrado (Eric Ruiz, m. 64), Marco, Ricki, Joan Cervós, Max Llovera, Padilla, Izan (Roger, m. 46), Kevin (Peke, m. 64), Mario Cantí i Marc Río (Abde, m. 7 (Miguel Expósito, m. 64)).