La combinació idònia, alimentació i exercici

Cada vegada són més les persones que busquen mantenir un estil de vida saludable. Tot i això, sovint es pensa que només amb fer exercici o només amb seguir una dieta equilibrada ja és suficient per assolir els objectius marcats. La realitat és que arribar a l’èxit en la millora de la salut i el benestar rau en la combinació adequada de tots dos aspectes. Alimentació i exercici, ben fusionats, seran dos elements d’alta rellevància per tal d’aconseguir els resultats que es pretenen.
Saber combinar alimentació i exercici no només és vital per a aconseguir una millor forma física, sinó que també és cabdal per mantenir una bona salut, prevenir malalties i potenciar el benestar emocional. És important entendre que aquestes dues pràctiques són complementàries i que, quan s’apliquen de manera conjunta i equilibrada, formen la base d’un estil de vida saludable i sostenible. Per això, cal educar-se i buscar el consell de professionals per poder dissenyar un pla personalitzat que s’adapti a les necessitats i objectius de cada persona.
Font principal
És evident, però no està de més recordar-ho, que l’alimentació és la font principal d’energia per al nostre cos. Per practicar exercici de manera efectiva, també és necessari proporcionar al cos els nutrients i calories adequades i que són necessàries per al seu bon funcionament. Un bon àpat abans de fer exercici pot ajudar directament a millorar el rendiment, augmentar la resistència i reduir la fatiga. D’altra banda, després de l’activitat física, una alimentació adequada ajuda la recuperació muscular i a reposar les reserves d’energia, evitant lesions inoportunes i millorant la forma física.
S’ha de tenir molt assumit, a la vegada, que la combinació d’una alimentació equilibrada amb l’exercici regular és essencial per controlar el pes corporal. Mentre que l’exercici ajuda a cremar calories, una dieta nutritiva evita l’excés de calories i nutrients no beneficiosos per al nostre cos. D’aquesta forma, es crea un balanç que permet aconseguir i mantenir un pes adequat, millorant la composició corporal i reduint riscos de malalties com poden ser la diabetis tipus 2, la hipertensió o els problemes cardiovasculars.
Així mateix, les dues pràctiques juntes ajuden a enfortir el sistema immunitari, controlar el nivell de colesterol, regular la pressió arterial i prevenir malalties cròniques. Una alimentació rica en fruites, verdures, cereals integrals, proteïnes magres i greixos saludables, combinada amb un exercici regular, contribueix a un estat de salut òptim i a una millor qualitat de vida.
L’activitat física, també, allibera endorfines, hormones que generen sensació de benestar i redueixen l’estrès. Acompanyada d’una alimentació que inclou productes que afavoreixen la producció de neurotransmissors, com els àcids grassos omega-3, potencia el nostre benestar emocional i, d’afegit, la nostra salut mental.
Hàbits saludables
Aprendre a combinar alimentació i exercici de manera adequada ajuda a establir hàbits saludables i sostenibles en el temps. No es tracta només de fer exercici o menjar bé de manera puntual, sinó d’incorporar aquestes pràctiques en la rutina diària, cosa que contribueix a una vida més plena, amb més energia i millor qualitat de vida a llarg termini. Si no ho tenim clar, sempre és recomanable posar-se en mans de professionals que ens podran orientar.
L’aigua és un element del tot imprescindible
L’aigua és un dels elements imprescindibles a la nostra vida, ja que ajuda a mantenir el nostre organisme en un bon estat d’hidratació. Indiscutiblement, és la millor beguda en qualsevol etapa de l’existència i, amb l’activitat física és més que aconsellable, perquè no conté sucres ni edulcorants, ni alcohol. Hidratar-se de la manera convenient durant l’exercici físic suposa obtenir la quantitat d’aigua adequada durant les diferents etapes de l’entrenament, abans de començar, mentre dura l’activitat i després de la sessió. Quan fem exercici, el nostre genera calor i transpira per tal de mantenir-nos frescos. Per tant, és fonamental recuperar els fluids perduts. La persona que practiqui alguna activitat física s’haurà d’hidratar més o menys en funció del que transpiri, de l’entorn, la humitat de l’aire, la durada i la intensitat de la sessió d’exercici. Hi ha altres begudes que també formen part de la rutina de les persones que fan exercici físic, però sempre és més recomanable l’aigua.