Les 25 fotografies de l'any 2025 a Terrassa

El 2025 ha estat un any intens, ple d’instants que han marcat la ciutat i el seu batec quotidià. Mes rere mes, Terrassa s’ha explicat també a través de les imatges: mirades que parlen, escenes que commouen i moments que quedaran gravats a la memòria col·lectiva. Aquest recull de 25 fotografies, captades pels fotògrafs del Diari de Terrassa, és un viatge visual pels fets, les emocions i els contrastos que han definit l’any. Cada imatge és un fragment d’història, un testimoni silenciós però eloqüent d’allò que hem viscut, compartit i construït com a ciutat
GENER
Restaurant el mural de la UPC
El divendres 24 de gener es retirava de la seu històrica de l’Eseiaat de la UPC el mural “Al·legoria del transport”, datat l’any 1904 i obra de Pere Viver. Durant uns mesos, va deixar de decorar el vestíbul modernista de l’Escola Industrial. El juny va tornar a casa. Es va haver de restaurar a causa de les esquerdes aparegudes els darrers mesos. Calia reparar-les per no malmetre la totalitat de l’obra i mantenir-la en perfecte estat de conservació. Va ser la tercera acció restaurativa.
FEBRER
El cartell de Carnestoltes amb polèmica
D’autor anònim, al cartell es veia un bisbe d’esquena, en posició sexual, a quatre grapes i amb grans talons vermells. Malgrat que el Carnestoltes és transgressió, va provocar crítiques. Es va presentar a la capella funerària del cementiri. Això també va molestar.
Pluja d’idees per promoure turisme i cine
El Parc Audiovisual va acollir la tercera edició de l’inBootcamp Terrassa Cinema i Turisme, un programa formatiu per promoure el turisme i la indústria cinematogràfica a la ciutat a través d’experiències audiovisuals immersives. Els 15 participants van fer una profitosa estada pràctica al TRS Film Lab.
MARÇ
Desallotjament del Kasalet i el Kalitxet
Un ampli operatiu dels Mossos d’Esquadra va permetre desallotjar el dia 25 de març dos immobles contigus del centre de Terrassa, ocupats des de feia anys. Un d’ells, el centre social El Kasalet.
El Club Egara aixeca la primera Copa de la Reina
L’any del seu 90è aniversari, l’Egara es va proclamar campió de la Copa de la Reina per primera vegada. Després de batre el Taburiente i la Real Sociedad, va guanyar la final a casa contra el Club de Campo.
La dansa contemporània de Sol Picó meravella la plaça Nova
La companyia de la coreògrafa Sol Picó va meravellar la plaça Nova amb un espectacle de dansa contemporània batejat com a “Carrer 024”, una reflexió sobre la soledat de la societat actual. La seva programació s’emmarcava en el cicle Dansa Metropolitana, que va dur espectacles a diferents ciutats properes a Barcelona.
ABRIL
L’apagada general que ho va paralitzar tot
El 28 d’abril, a les 12.32 hores, Terrassa va quedar “a les fosques”. El que semblava una avaria puntual es va convertir en una apagada general a tot l’Estat. Carrers plens, mòbils sense bateria, semàfors apagats, supermercats col·lapsats... Un dilluns negre que va evidenciar la fragilitat de la societat.
Festa doble dels gegants de Terrassa
El 2025 ha estat un any rodó per als gegants de Terrassa. Els Vells, en Robesa i la Pepona, van celebrar 175 anys, i els Nous, en Ramonet i l’Ermessenda, en van fer 75. Una doble efemèride que suma 500 anys i que es va festejar amb actes oberts i la recuperació dels gegants nous originals.
MAIG
Lildami torna a casa amb força
El 9 de maig, Lildami va demostrar a la Sala Rasa 64 que la seva connexió amb Terrassa continua intacta. Després de més d’un any allunyat dels escenaris, va presentar el seu àlbum “Bentornat” amb un directe potent, banda en viu i un so que recuperava l’essència dels seus inicis.
25 anys de Drets Humans dibuixats
El passat 27 de maig, Terrassa va commemorar els 25 anys de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans amb la presentació de tres murals de l’artista egarenca Nadia Hafid. Les obres, a la plaça dels Drets Humans, simbolitzen les etapes vitals i els drets bàsics que s’han de garantir.
Una fira dedicada a Muncunill
La 22a edició de la Fira Modernista, centrada en la figura de Lluís Muncunill, va tornar a convertir la ciutat en un gran escenari a l’aire lliure. Tot i una previsió meteorològica incerta, milers de persones van omplir el Centre, amb punts com el parc de Sant Jordi, el carrer de Volta, la Rambla o el Raval amb una afluència pròpia de Festa Major. L’esdeveniment va atraure uns 254.000 visitants i va generar un impacte de més de 3,1 milions d’euros. Es va anunciar que Alexandre de Riquer serà el protagonista de l’edició del 2026.
JUNY
Can Petit, epicentre del Rocío
La Romería del Rocío va tornar a omplir Can Petit amb la seva 52a edició a Catalunya i la vuitena seguida a la ciutat. Més de 100 carpes i 23 germandats van convertir el descampat en epicentre de tradició i religió.
Nous agents per reforçar la seguretat
El 16 de juny, el Saló de Sessions de l’Ajuntament va acollir l’acte d’entrega de credencials a 19 nous agents de la Policia Municipal de Terrassa. Amb aquests, el cos compta amb 279 efectius.
La Prèvia escalfa la Festa Major
El dissabte 28 de juny, el col·lectiu La Taifa va anunciar la imminència de la Festa Major amb La Prèvia. Pregó, sopar popular, cercavila nocturna i balls van omplir els carrers del centre de Terrassa.
Els Reis d’Espanya fan parada a Terrassa per dinar al Don Cándido
El passat 23 de juny, els Reis d’Espanya, Felip VI i Letizia, feien parada a Terrassa entre la seva visita al monestir de Montserrat pel mil·lenari de l’abadia i l’acte del 50è aniversari de Badia del Vallès. Els monarques van ser vistos sortint de l’Hotel Eurostar Don Cándido, on van dinar abans de continuar l’agenda. La presència reial va provocar un notable moviment de vehicles oficials. Fa 50 anys, Joan Carles i Sofia també van passar per Terrassa.
JULIOL
Tensió política al Ball de Plaça de Festa Major
El Ball de Plaça, un dels actes més simbòlics de la Festa Major de Terrassa, va quedar marcat per un episodi de tensió protagonitzat pel grup municipal de Vox. L’incident es va produir durant la sortida protocol·lària d’autoritats a la Plaça Vella, quan els regidors del partit van intentar desplegar una pancarta, fet que va derivar en un enfrontament verbal amb l’alcalde, Jordi Ballart, i els regidors Xavier Cardona i Lluïsa Melgares. Vox va acabar abandonant l’acte entre esbroncs, generant malestar entre un públic majoritàriament familiar. Posteriorment, tots els grups municipals, excepte Vox, van condemnar els fets en un comunicat conjunt.
Incendi espectacular al Pla del Bonaire
Un incendi forestal va afectar del 3 de juliol una zona de camps de conreu del Pla del Bonaire, molt a prop del Club Egara. El foc, que va començar a les 15.30 hores, va evolucionar amb rapidesa a causa del vent i va obligar a desplegar fins a 20 dotacions de Bombers, quatre d’elles aèries. Com a mesura preventiva, es va confinar treballadors i veïns de la zona. El confinament es va aixecar al voltant de les 19.30 hores i pocs minuts després l’incendi va quedar extingit. En total, es van cremar unes sis hectàrees i no es van registrar ferits.
Una Medalla d’Honor a la llibertat
Arquitecte de professió, músic i promotor del jazz a Terrassa i activista pels drets LGTBIQ+. Lluís Rambla ha dedicat una vida sencera intentant fer de Terrassa un millor lloc, sigui emblemàticament, culturalment o per viure-hi lliurement. Per tot això, la sala de plens de l’Ajuntament es va vestir de gala per atorgar-li la Medalla d’Honor de la Ciutat: “No pots dir que no a aquest honor. És innegable que em satisfà, és un orgull, i l’únic que em queda dir és gràcies. He d’agrair als meus pares que sempre em donessin suport en l’àmbit professional, i als meus germans, en el sentimental”, deia.
AGOST
El retorn de l’aigua a la ciutat
Una instantània de la placeta de la Font Trobada. Una imatge que representa el final de la sequera. A l’agost l’aigua tornava a ser present en diverses places, carrers i jardins de la ciutat. Tot i que les restriccions es van aixecar a mitjan mes d’abril, i la reactivació de les fonts ornamentals es va aprovar el juliol, van caldre diverses setmanes per revisar-ne la maquinària i posar-les a punt, però, un cop realitzades les reparacions pertinents, aquestes joies d’aigua, que formen part del patrimoni i l’encant urbà del municipi, van tornar a brollar amb tota la seva esplendor.
SETEMBRE
Raïm terrassenc amb més de 500 anys d’història
Dos anys i mig després de la plantació dels primers ceps, el projecte vitivinícola de Can Font de Gaià va començar a donar fruits. El setembre es recollia la primera verema de raïm Terrassenc, una varietat de raïm negre, documentada des de l’any 1459, i que quasi desapareix al segle XIX per la fil·loxera.
Un rescat, que ben segur, va ser una “rara avis”
És poc habitual veure volar un voltor negre pels cels de Terrassa i encara menys ho és presenciar el seu rescat. L’au va ser localitzada amb signes de debilitat a Can Bosch de Basea, prop de Can Jofresa. La situació va ser resolta pels agents rurals, que el van traslladar al Centre de Fauna de Torreferrussa.
OCTUBRE
La Masia Freixa encara amaga molts secrets que cal descobrir
Les obres de rehabilitació de la Masia Freixa, iniciades al juny i que la convertiran en un museu, han anat deixant al descobert autèntics tresors fins ara invisibles o desconeguts, fins i tot per als professionals més familiaritzats amb l’edifici i a què el Diari de Terrassa va tenir accés. Un dels descobriments més destacats es va produir a la sala dels dipòsits, on els equips d’obra van trobar els tensors que sostenen l’estabilitat dels arcs. Però no s’acaba aquí. A l’antiga sala de les minyones, a la segona planta, la retirada d’un sostre fals va revelar les voltes originals de l’estança, molt més espectaculars i amb el caràcter propi del Modernisme de Muncunill.
NOVEMBRE
El record d’Akira Toriyama viurà eternament a Terrassa
El 4 de novembre, l’artista urbà Erizo Spin finalitzava el mural en homenatge a Akira Toriyama, creador de “Bola de Drac”. L’obra, situada al carrer de la Mola, al barri de Sant Llorenç, va ser promogut per la Frikassa i representa la unió perfecta entre l’anime i la cultura terrassenca. Un castell muntat pels personatges més icònics de Toriyama: Goku, Arane, o Vegeta amb la vestimenta i els colors de les tres colles castelleres de la ciutat: Minyons, Castellers i Bergants.
DESEMBRE
La PPA ens deixa un Nadal sense parc natural
El desembre del 2025 serà sempre recordat com quan Catalunya va tornar a viure una epidèmia. En aquest cas, els afectats no vam ser els humans, sinó els porcs senglars. Terrassa, dins de la zona 0 del brot de pesta porcina africana (PPA), conviu des de primers de mes amb les restriccions que lluiten contra una situació que afecta de manera directa a l’economia del país. Pel record quedarà aquell Nadal en què no vam poder pujar a la Mola i no es va poder buscar el Tió al parc natural de Sant Llorenç perquè estava tancat. Més de tres setmanes després del primer cas detectat a Collserola, ja en són 27 els porcs senglars morts per la pesta.
Intent de segrest del Nen Jesús
Una temptativa de segrest i una persecució de pel·lícula pel carrer Cremat. Un nou any i un nou episodi de la mal entesa tradició terrassenca de raptar el Nen Jesús del pessebre municipal. El 4 de desembre la Policia Municipal detenia “in fraganti” un jove que havia segrestat el Jesuset i intentava escapar. Un robatori de la figureta que va deixar evidents conseqüències materials, tant per al nadó, com per a l’estructura del pessebre. L’endemà dels fets, operaris de l’Ajuntament reparaven el Nen Jesús, que havia perdut una cama, i el reposaven en un pessebre també reparat. Passen els anys i aquesta figura del pessebre continua sent objecte de l’incivisme.