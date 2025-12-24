VÍDEO | Rescaten un home de 99 anys en l'incendi d'un habitatge a la Cogullada

Un home de 99 anys ha estat rescatat aquest matí en l’incendi d’un domicili unifamiliar situat al carrer de Linné, número 12, al barri de la Cogullada de Terrassa. L’avís s’ha rebut a les 6.56 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de Terrassa.
En arribar, els efectius han comprovat que del sostre de l’habitatge sortia una gran quantitat de fum negre i que una de les finestres presentava flames visibles. L’immoble, d’una sola planta, estava ocupat únicament pel propietari, un home de 99 anys, que ha estat localitzat pels bombers al pati exterior de la casa.
L’home ha estat desallotjat i atès pels serveis d’emergència, que posteriorment l’han traslladat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa en estat menys greu, principalment a causa d’un episodi de nerviosisme agreujat.
Un cop assegurada la persona, els Bombers han extingit l'incendi i a la ventilació de l’habitatge. Com a mesura preventiva, també s’ha desmuntat el quadre elèctric del domicili. Després de donar el foc per extingit, s’ha constatat que un dels dormitoris ha quedat totalment calcinat.
A hores d’ara, es desconeixen les causes que haurien originat l’incendi. No s’han registrat altres persones ferides. La Policia Municipal s'ha fet càrrec de la situació.