Baixa la incidència de la grip, però demanen "prudència per les trobades de Nadal i Cap d'Any"

La incidència de la grip a Catalunya ha experimentat una forta davallada durant l’última setmana, del 15 al 21 de desembre, segons dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC). En aquest període, la taxa estimada ha passat de 764 casos per cada 100.000 habitants a 543 a la regió sanitària Metropolitana Nord, un descens notable que també s’ha traduït en una reducció de la pressió assistencial als centres sanitaris, especialment a l’atenció primària i als serveis d’urgències.
Tot i aquesta baixada, els responsables sanitaris alerten que no es pot donar encara la situació per controlada. L’ascens de la grip va començar fa set setmanes, abans del que és habitual i amb una intensitat més elevada. Actualment, la grip continua sent el virus respiratori predominant i concentra la majoria dels positius de les mostres analitzades.
En el conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA), la incidència del 15 al 21 de desembre a Catalunya se situa en 1.102 afectats per cada 100.000 habitants, l’equivalent a 89.463 casos, superant el llindar de transmissió alta establert pels indicadors de vigilància epidemiològica. Després de la grip, els virus més detectats són el rinovirus i el virus respiratori sincicial. En població pediàtrica, la grip A és també el virus més circulant, amb predomini del subtipus A(H3N2).
Pel que fa a la vacunació, la cobertura a la regió sanitària Metropolitana Nord se situa en el 67,25% entre els majors de 80 anys i en el 54,46% en el grup de 70 a 79 anys. Aquests percentatges es mantenen estables des de fa setmanes, amb increments molt lleus.
La sotsdirectora del Servei Català de la Salut, Pilar Otermin, va explicar ahir que el descens de la grip també s’ha reflectit en l’activitat assistencial, amb una disminució del 9% de les urgències totals els darrers set dies. Tot i això, va demanar prudència davant un possible repunt durant les trobades de Nadal i Cap d’Any.