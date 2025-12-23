VÍDEO | Espectaculars imatges aèries de la retirada d'un niu de vespes asiàtiques d'una torre d'alta tensió a Rubí

Endesa ha retirat en els darrers dies un niu de vespa velutina, coneguda com a vespa asiàtica, que s’havia instal·lat en una torre d’alta tensió de 110 kV situada al carrer d’Antoni Sedó, al municipi de Rubí. La infraestructura forma part de la línia elèctrica que connecta Terrassa amb l’Hospitalet de Llobregat, una de les principals artèries de transport elèctric de la zona.
La intervenció s’ha dut a terme mitjançant un procediment en dues fases. En primer lloc, s’ha realitzat la inactivació del niu a distància, amb un sistema específic per eliminar l’activitat de les vespes sense necessitat d’un accés immediat. Un cop passats els dies necessaris perquè l’inactivador fes efecte, els equips especialitzats han retirat físicament el niu, utilitzant equips de protecció dissenyats expressament per garantir la seguretat del personal. En aquesta operació, Endesa ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Molí del Fort, entitat amb experiència en el tractament d’aquest tipus de nius.
Des de la companyia elèctrica s’ha puntualitzat que aquest tipus d’actuacions no responen a possibles afectacions del niu sobre la línia elèctrica. L’objectiu principal, segons indiquen, és garantir la seguretat tant dels operaris que treballen a la xarxa com dels veïns, especialment en aquest cas, atesa la proximitat de la torre a habitatges del barri de Ca n’Alzamora.
Amb el niu retirat a Rubí, ja són set els nius de vespa velutina que Endesa ha eliminat de la seva xarxa de mitjana i alta tensió arreu de Catalunya. Els altres sis casos s’han localitzat a la demarcació de Tarragona, fet que evidencia la presència creixent d’aquesta espècie invasora en diferents punts del territori.
Una espècie invasora
La vespa asiàtica és originària de zones de la Xina, el nord de l’Índia i Indonèsia. Va arribar a Europa a finals de l’any 2004, quan es va detectar al port de Bordeus, presumptament introduïda a través d’un contenidor procedent de la Xina. A partir d’aquí, es va expandir ràpidament pel sud de França, i ja el 2007 s’estimava l’existència de milers de nius. Els experts calculen una velocitat d’expansió d’uns 100 quilòmetres per any.
Els adults s’alimenten principalment de líquids dolços, com el nèctar i la mel, així com de fruita madura, mentre que les larves consumeixen abelles i altres insectes capturats pels adults. Tot i que no és una espècie especialment agressiva amb les persones, la seva presència suposa un greu problema per a l’apicultura, a causa de l’impacte directe sobre les poblacions d’abelles.
Pel que fa als hàbits de nidificació, la vespa velutina sol construir els seus nius a les branques altes dels arbres, tant en entorns urbans com agrícoles o forestals, aprofitant sovint les valls fluvials i evitant les masses boscoses dominades exclusivament per coníferes.