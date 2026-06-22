Doble derrota de la selecció femenina contra els Països Baixos

No va sumar la selecció espanyola femenina cap dels sis punts en joc a Rotterdam davant del vigent campió i actual primer classificat de la Pro League, el combinat dels Països Baixos. Va perdre per 4 a 2 dissabte i per 1 a 0 diumenge. L’equip que prepara Carlos García Cuenca es manté, però, en la cinquena posició amb 16 punts, a dos de distància de la Xina, però ja a nou de Bèlgica, 11 de l’Argentina i 20 de les neerlandeses, que tenen el títol a tocar.
En el primer dels dos compromisos, Espanya va perdre per 4 a 2. Els dos primers gols de les amfitriones van arribar al primer quart. Marijn Veen va obrir el marcador al minut 7 en una gran demostració de velocitat després d’una errada defensiva de les espanyoles. Només dos minuts més tard, Freeke Moes va batre per segona vegada la portera María Tello. Les espanyoles van perdonar en dos llançaments de penal-córner en un segon quart en el que la van tenir problemes per apropar-se a la porteria rival. Es va arribar al descans amb el 2 a 0. Al tercer període, Espanya va tornar a entrar de nou en el matx. Teresa Lima va retallar distàncies al minut 37 de penal. L’alegria duraria poc. Cinc minuts després, Pien Dicke va fer el 3 a 1.
Les espanyoles van defensar bé a l’inici del quart acte, però al minut 49, Yibbi Jansen va anotar el 4-1 en un altre penal-córner. El cinquè amenaçava d’arribar en un estadi ple fins a la bandera. Faltaven només nou segons per acabar quan la rubinenca Xantal Giné va fer de penal el 4 a 2 final.
En el segon partit, Espanya va caure per 1 a 0 davant les neerlandeses. En un partit molt intens en què les de García Cuenca van estar molt bé en defensa, Felice Albers va anotar l’única diana del duel quan faltaven sis minuts per al final. L’egarenca Maria Gestí va disposar d’una bona ocasió al primer quart. En el segon, Estel Petchamé va rematar fora per poc. Van insistir les neerlandeses, però la bona defensa de les visitants va deixar el duel en 1 a 0.