El San Cristóbal ha de ser un equip “solidari, ordenat i treballador”

L’estiu de 2019, Mario Cantí es comprometia amb el San Cristóbal després de passar pel Sants. El davanter es va integrar a la perfecció al club parroquial i aquesta temporada serà la seva setena en el primer equip. Una campanya especial, ja que està molt a prop d’arribar als 200 encontres amb la samarreta blanc-i-blava i formar part de la història de l’entitat.
“Tinc 33 anys i en porto aquí set. Estic molt còmode, m’agrada molt la filosofia del club, també tot el pensament que té l’entrenador, com s’intenta cada any mantenir un grup que sigui sòlid per tal d’aconseguir els objectius”, va manifestar l’atacant, que va afegir que “òbviament, no sé si soc històric, però sí que em fa il·lusió que aquesta temporada pugui arribar als 200 partits, i això és molt important per a mi”.
La permanència, una temporada més, serà el principal objectiu del conjunt que prepara Cristian García. “Hem de saber, com sempre ho he dit, qui som, un equip que ha de ser molt, molt treballador, molt ordenat, molt solidari, i, com sempre, igual que els anys que vam tenir la sort de poder participar en un “play-off”, l’objectiu va ser el mateix, que va ser la permanència”. Mario Cantí va assegurar que “si intentem aconseguir la permanència i l’assolim el mes de març, això vol dir que estàs a la part de dalt i ja pots intentar marcar-te un altre objectiu diferent”.
Valors innegociables
Hi ha uns valors que té el conjunt parroquial que ell valora molt i que són innegociables. “Quan vaig firmar per aquest club, va ser perquè l’únic equip que vaig veure que era encara més treballador i més guerrer que el Sants, d’on venia, era aquest, i per això vaig decidir unir-me a aquest club”.
La Tercera Federació, cada temporada, sembla molt més complicada i Mario Cantí apunta que “cada any sembla que puja més el nivell. I també hi ha clubs que tenen pressupostos molt més alts, amb objectius més ambiciosos, ja partint des del primer dia de pretemporada, però crec que la filosofia nostra és la mateixa” i va recordar que des que va arribar al club “sempre hem partit com un equip molt humil, treballador, i tot i això, he tingut la sort de fer un “play-off” d’ascens dos anys”, i va declarar que “en aquestes categories, sobretot, crec que el treball i l’esforç és el que marca” la temporada.