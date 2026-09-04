Dos nous camps de gespa artificial de futbol-5 per al CP San Cristóbal

Han acabat les obres dels dos camps de futbol-5 situats dins les instal·lacions del CP San Cristóbal. Els treballs, que s’han dut a terme aquest estiu, han consistit en la retirada de la gespa artificial antiga, la preparació de la superfície i la col·locació de la nova gespa artificial, com també diferents actuacions de millora de l’entorn. El pressupost és de 186.643 euros.
La nova gespa artificial va ser inaugurada dimecres a la tarda per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en companyia del president de l’entitat de Ca n’Anglada, Paco Manchado. Hi van assistir també el regidor d’Esports, Alberto Muñoz; i el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, així com d’altres membres de la corporació municipal.
“Es tracta d’una millora molt necessària de la qual ja està gaudint el club que utilitza aquestes instal·lacions, el CP San Cristóbal”, ha assenyalat Ballart, que ha afegit: “Les diferents millores que s’hi han fet darrerament formen part d’una aposta clara per renovar i posar al dia els equipaments esportius municipals”.
Durant aquest mandat, l’Ajuntament ha destinat més d’1,5 milions d’euros en el pla de renovació de gespes a diferents instal·lacions esportives de Terrassa.