Obren inscripcions per a la Salvatge Trail de Rellinars

La tretzena edició de la Salvatge Trail, la Cursa de Muntanya de Rellinars, escalfa motor. Aquesta setmana s’han obert les inscripcions per participar en una prova que continua comptant amb les tres distàncies habituals, de 21, 12 i 6 quilòmetres. Se celebrarà el diumenge 18 d’agost. En l’edició de l’any passat hi van participar més de mig miler de corredors.
L’organització va a càrrec del Centre Excursionista de Rellinars, juntament amb l’Ajuntament de Rellinars i compta amb el suport de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Diputació de Barcelona.
La Salvatge Trail transcorrerà per dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac pel que fa a les dues modalitats de llarga distància, els 12 i els 21 quilòmetres. Existeix també una modalitat de 6 quilòmetres, que transcorrerà pels volts de Rellinars. A diferència de les dues distàncies llargues, aquesta pot fer-se tan corrent com caminant.
També hi ha curses per als més menuts, una de 3 quilòmetres per a nens de 7 a 12 anys i una altra d’1 quilòmetre per als nens de 4 a 6 anys. Les inscripcions costaran enguany 25, 22 i 17 euros segons el quilometratge de la cursa fins al dia 1 d’octubre. A partir de llavors s’incrementarà en 3 euros. Les infantils passaran de 10 a 12 euros.
Ponts per la Pau
Un euro de cadascuna de les inscripcions es destinarà a la fundació Pont per la Pau, gestionada per l’activista afganesa Nadia Ghulam, que treballa per tal que les nenes i joves afganeses tinguin les mateixes oportunitats a la societat.
Tots els corredors infantils rebran la seva corresponent medalla, mentre que els guanyadors de les curses principals seran obsequiats amb una cistella de productes de proximitat. La bossa del corredor inclourà un entrepà i una beguda.
La Cursa de Muntanya de Rellinars va néixer l’any 2013 de la mà de Jordi Malgosa i Berta Ibáñez. En les 12 edicions anteriors s’han acumulat més de 3.300 corredors.
A pel segell de bones pràctiques
La novetat d’aquesta edició és que la Salvatge Trail ha demanat acollir-se al Segell Verd, una acreditació qualitativa que atorga la FEEC a les activitats verdes, sostenibles i solidàries. Aquest codi de bones pràctiques, que s’obtindria a partir del 2027, busca mitigar al màxim els impactes ambientals a la muntanya que provoquen les curses i a promoure la sostenibilitat, així com incrementar la qualitat dels esdeveniments.