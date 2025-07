El Circuit Activa’t queda en suspens

Fa més de 20 anys, l’any 2004, l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa va posar en marxa el Circuit de Curses Atlètiques de Terrassa, que el 2009 va convertir-se en el Circuit de Curses Activa’t gràcies a l’acord de col·laboració entre l’entitat i Mútua Terrassa. Tenia com a objectiu unificar les curses de la ciutat i els seus voltants per tal d’obrir la pràctica esportiva al major nombre de persones, promovent així la salut i la pràctica esportiva.

David Otero, president de l’AE Mitja Marató de Terrassa, ha confirmat que aquest any ja no se celebrarà. “En aquests moments tenim molta gent de baixa i no podem atendre totes les curses”, explica Otero, que confia que en els anys vinents es pugui recuperar aquesta iniciativa.

Actualment, l’entitat organitza només tres proves: la Mitja Marató i la Cursa Santi Centelles, ambdues al gener, i la Cursa Fanny Sallés, que enguany arriba a la seva onzena edició i se celebrarà el diumenge 5 d’octubre.

En els seus inicis, el Circuit Activa’t aglutinava més d’una desena de curses, entre elles les dels barris del Bonaire, Poblenou, Sant Llorenç i Ca n’Anglada. Aquesta última, que se celebrarà diumenge, no comptarà ja amb l’assistència tècnica de l’entitat. “No podem atendre totes les curses que gestionàvem en els darrers anys. Estem intentant enfortir l’associació amb l’arribada de gent jove per tal de poder arribar fins on arribàvem abans”, assenyala Otero.

Important canvi de recorregut a la Cursa Fanny Sallés

Ara per ara, tots els esforços de l’entitat estan dirigits a l’onzena edició de la Cursa Fanny Sallés-Cursa de les Dones, de 5 quilòmetres, que se celebrarà el diumenge 5 d’octubre a partir de les 9.30 hores, amb sortida i arribada al parc dels Catalans.

El recorregut de la prova patirà un canvi molt important per tal d’apropar-lo als espais històrics i culturals del centre de la ciutat. Els i les atletes sortiran del Parc dels Catalans en direcció a la Rambla d’Ègara i trencaran pel passeig del 22 de Juliol, però baixaran pel carrer Major de Sant Pere i s’endinsaran al centre de la ciutat, passant pels carrers de la Creu Gran, Passeig del Comte d’Ègara, Font Vella, Plaça Vella, raval de Montserrat, Sant Pere, Gaudí, La Rasa i rambla d’Ègara fins a arribar al Parc dels Catalans.

Les inscripcions per a la cursa Fanny Sallés es mantenen obertes fins al dia 1 d’octubre.