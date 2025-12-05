El CN Terrassa s'imposa a Sibenik i es classifica per als vuitens de final de l'Eurocup

L’equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa va certificar dijous al vespre la classificació per als vuitens de final de l’Eurocup després de superar amb autoritat el Solaris Sibenik per 15 a 18 en un duel vibrant corresponent a la penúltima jornada de la fase de grups.
El conjunt egarenc necessitava un triomf per assegurar el bitllet a la següent ronda i no va fallar. Malgrat un inici complicat, amb un parcial advers de 5–3 en el segon quart, els de Sergi Mora van reaccionar amb contundència. Després de veure’s per sota 6–5, el CN Terrassa va encadenar tres dianes consecutives que van capgirar el marcador fins al 6–8, un avantatge que ja no deixarien escapar fins al xiulet final.
L’equip local va intentar mantenir-se en el partit i va reduir distàncies en diverses ocasions (7–8, 10–11, 11–12 i 12–13), però la solidesa defensiva egarenca i l’eficàcia en moments clau van impedir l’empat croat.
A l’últim quart, dos gols de Lars Ten Broek van situar el 13–16 i van enfonsar les esperances del Solaris, que veia com s’esfumaven les opcions de classificació. El gol de Jordi Chico per al 14–18, a 3:39 per al final, va acabar de sentenciar el matx i va desfermar l’alegria de la banqueta terrassenca.
En l'altre partit d'aquest grup "A", el Jug Dubrovnik es va imposar sense problemes per 19 gols a 10 al Duisburg alemany. A falta d'una sola jornada, el Jug i el CN Terrassa han aconseguit les dues places d'aquest grup. Els croats tenen 15 punts i els egarencs nou. Els darrers partits resultaran ja intranscendents. Solaris Sibenik i Duisburg es queden amb només tres punts, ja eliminats.
Amb aquest resultat, el CN Terrassa es converteix en un dels sis equips que han assegurat el passi als vuitens de final en aquesta penúltima jornada, juntament amb Jug Dubrovnik, CN Barcelona, Szolnoki Dozsa Praktiker, RN Savona i VK Sabac Elixir.