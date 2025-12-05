“Estem treballant bé, només falta encert”

En els tres últims partits, el Terrassa FC s’ha mostrat molt millor defensivament respecte als inicis de la temporada, però ha baixat la seva productivitat golejadora. Un gol en els tres darrers compromisos, que tots han acabat amb empat en el marcador, és un balanç més que millorable i un dels davanters més habituals a l’equip, Joel Rodríguez, assegura que s’està treballant i fent bé les coses i només ha faltat encert. L’equip arriba amb opcions a l’àrea contrària, però la pilota no entra. L’atacant d’Algemesí, té plena confiança en què “ja canviarà la dinàmica i la ratxa” i les ocasions “entraran”.
És evident que l’encert de cara a porteria dependrà de diversos factors i no és una ciència exacta. Joel opina que “tots volem fer gols, però, si no els fem, hem d’intentar aportar el que puguem i, al final, els gols arribaran, d’una manera o altra, entraran. Cadascú està intentant donar el màxim d’ell, està fent les coses que vol l’entrenador i crec que, al final, arribaran els resultats”.
Després de tres empats consecutius, “el que volem guanyar, i és el que volem cada cap de setmana, però, si no guanyes, tampoc perdis”, comenta el davanter valencià del Terrassa FC. Diumenge, l’equip juga en el camp del Reus Reddis i Joel apunta que el conjunt tarragoní “l’hem vist i és bon equip, tenen bons jugadors, però ja hem demostrat quan hem jugat contra el Barça Atlètic, que també tenien molt bons jugadors i molt bon equip, i hem demostrat que podíem competir de tu a tu. Nosaltres tenim les necessitats clares i anem pels tres punts”.
El jugador d’Algemesí, gairebé sempre titular amb l’anterior tècnic, Víctor Bravo, i també amb l’actual, Oriol Alsina, manifesta que “nosaltres hem d’anar a la nostra perquè, la veritat és que tenim equip per lluitar tots els partits per estar a dalt”.
Álvaro Martín, lateral
D’altra banda, ressenyar que Álvaro Martín té tots els números per ocupar la plaça de lateral esquerre en el partit en el camp del Reus Reddis. La baixa per acumulació de cinc amonestacions de Mario Domingo, l’habitual a les alineacions a aquesta posició, obligarà a Alsina a fer alguns canvis a la defensa i passar al jugador aragonès, que actua normalment de central, al cantó esquerre de la defensa, lloc que no li és gens estrany. Adrián Beamonte, si és així, passaria a jugar de central, fent parella amb Erik Schouten.