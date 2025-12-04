Aparcament improvisat en una gasolinera tancada

Les ciutats a vegades tenen una capacitat sorprenent per a l’autoregulació. La gasolinera del passeig del Vint-i-dos de Juliol amb carrer de Miquel Àngel fa uns dos anys que és tancada, però la ciutadania hi ha trobat un nou ús de manera improvisada: un aparcament que s’omple a ple rendiment cada dia.
Sense tanques que impedeixin el pas ni senyals que en prohibeixin l’accés, el recinte ha estat assimilat pels conductors com una extensió més de la via pública. Sota la marquesina, on abans s’aturaven els vehicles per posar carburant, ara s’hi estacionen cotxes particulars aprofitant l’espai entre les antigues illetes dels sortidors. No hi ha línies pintades ni vigilància, però l’espai s’ordena sol: qui arriba primer ocupa el lloc més resguardat, i la resta es distribueixen pel perímetre.
Aquest canvi d’usos no ha passat desapercebut al veïnat, que viu la situació amb normalitat però amb l’expectativa de saber què passarà amb l’espai, de titularitat privada. José Miguel Sanz, portaveu de l’Associació de Veïns del Torrent d’en Pere Parres, explica que aquest aparcament “de facto” ja ha estat comunicat a l’Ajuntament i la Policia Municipal. “Hem informat que s’utilitza diàriament com a pàrquing perquè en tinguin constància”, sosté.
Els veïns afegeixen que, malgrat haver notificat la situació fa temps, no s’hi ha actuat. “Ens van dir que és propietat privada i que no poden fer res. Tot segueix igual i sembla que es fan els ulls grossos”, diuen. També comenten que, segons els han dit, la gasolinera estaria en procés de compra, per tant, es troba en un impàs. De moment, l’espai opera en uns llimbs: al matí s’omple de cotxes de gent que va a la feina o a fer encàrrecs, i al vespre de veïns que arriben de treballar.
L’entitat veïnal assenyala que la manca de tancaments va permetre que una parella de sensellar utilitzés l’espai abans de traslladar-se a un altre lloc del barri. En aquest cas, comenten que l’Ajuntament sí va intervenir.