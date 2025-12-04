Roben a nou parades de la Fira de Santa Llúcia de Terrassa: "No sabem on era el vigilant"

La passada nit de dimarts a dimecres es van produir diversos robatoris a la Fira de Santa Llúcia de Terrassa, un episodi que ha deixat profundament inquieta la major part dels paradistes. De les 13 parades instal·lades enguany —11 comercials i 2 d’ONG—, 9 han resultat afectades pels furts i els danys materials. Segons el recompte inicial, els lladres s’haurien endut uns 370 euros en monedes, a més d’un ordinador portàtil, un telèfon mòbil, un calefactor i tres talonaris de loteria. També s’han denunciat destrosses en diverses estructures, especialment en aquelles parades reforçades amb canyes al tram del carrer Major, on els intrusos van forçar les entrades.
Crítiques al servei de vigilància i al nou model de paradetes
Els paradistes han expressat el seu malestar amb el servei de seguretat nocturna contractat pel mateix col·lectiu. Segons expliquen, el vigilant cobreix la zona entre les 22 i les 7 hores, i consideren inexplicable que no detectés els moviments dels lladres: “Per les dimensions del robatori, no deu haver estat una cosa ràpida”, lamenten.
També carreguen contra l’Ajuntament per la instal·lació del nou model de carpes blanques, totes iguals i tancades amb velcro. Asseguren que són menys segures que les de fa uns anys i que dificulten la incorporació de sistemes de protecció addicionals.
Sembla que algun paradista ha volgut tramitar una denúncia a títol col·lectiu, i degut, diuen, "al temps d'espera a la comissaria", no ho ha pogut fer encara. La Policia Municipal, però, explica que ja s'han posat en contacte amb el col·lectiu per fer un seguiment personalitzat dels objectes robats i recorden que, en casos com aquest, "les denúncies col·lectives no es poden fer" i que ha de ser a títol personal cada comerciant qui les tramitin. Per acabar, el cos de seguretat local afirma que "ampliarem el dispositiu de vigilància de la zona durant la nit".
Una hora clau: les 5 de la matinada
La informació aportada per alguns afectats apuntaria que els robatoris es van concentrar al voltant de les 5 del matí. La pista principal és el telèfon mòbil que la paradista Pilar Sánchez (parada 5) s’hauria deixat a l’interior de la seva carpa. Segons explica, l’última connexió del dispositiu es va registrar just a aquesta hora, cosa que reforça la teoria que els lladres l’haurien apagat després d’emportar-se’l.
Aquesta coincidència alimenta la hipòtesi que els robatoris haurien pogut ser interromputs o dissuadits per l’arribada d’una treballadora del forn 365, situat just davant d’una de les zones no afectades, que entra habitualment a la feina a les 5 del matí.
Detall de les pèrdues per parada
- La parada de Montserrat Nieto és una de les que ha registrat més pèrdues econòmiques: uns 300 euros en monedes i un ordinador.
- La ja esmentada parada 5, de Pilar Sánchez, presenta danys menors però dues pèrdues rellevants: el mòbil i uns 5 euros en monedes petites.
- La paradeta de Prodis denuncia la desaparició d’uns 45 euros i d’un calefactor.
- La parada 6, tot i ser una de les primeres a detectar el robatori, només ha perdut uns 10 euros, i els lladres van tornar a tancar l’estructura després d’obrir-la.
- La parada de Montserrat Torrents pràcticament no pateix pèrdues econòmiques, però sí desordre i la desaparició d’alguna espelma.
- La parada de Maria Àngels Codina, situada al pas entre la plaça Vella i el carrer Major, es va trobar aparentment intacta, però va comprovar que havien desaparegut totes les monedes del canvi —uns 8 o 9 euros— i que alguns elements decoratius estaven a terra.
- En el cas d’en Jaume de la Torre, els danys han estat sobretot materials: els lladres li van rebentar la doble protecció de canyes, però només van poder accedir-hi parcialment, enduent-se alguna figura i joguina.
- La paradeta de l’Associació Infanto-juvenil Raquel Cirera és una de les que presenta més afectació estructural: el roll-up d’entrada i el baül de material van quedar destrossats. També denuncien la desaparició de polseres, tions i tres talonaris de loteria, un cop especialment dolorós per a una entitat sense ànim de lucre.
- Finalment, la parada de Policia x Valientes va trobar els cadenats trencats i l’espai regirat, però no hi falten objectes de valor.
- Un clima creixent d’inseguretat
Alguns paradistes que no han estat afectats directament manifesten igualment la seva inquietud. Una venedora explica que des d’ahir ha instal·lat càmeres i sensors de llum per reforçar la seguretat de la seva parada. Mentre els comerciants continuen buscant vies per formalitzar la denúncia, reclamen més vigilància i mesures de protecció que evitin que episodis com aquest es repeteixin durant la campanya de Nadal.