Un gol "in extremis" de Bruno Ávila condueix Espanya a semifinals

Brillant classificació de la selecció espanyola masculina sub-21 per a les semifinals del Mundial de hockey que se celebra a l'ïndia. El combinat que prepara el terrassenc Oriol Torras, amb la meitat de jugadors terrassencs a les seves files, s'ha imposat per 4 gols a 3 a la potent selecció de Nova Zelanda. Els de Torras disputaran diumenge a les 15.30 (hora catalana) el partit de semifinals davant del guanyador de l'enfrontament entre l'Argentina i els Països Baixos.
El matx, disputat al Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai, ha estat molt emocionant. El duel semblava sentenciat al primer quart, amb tres gols d'avantatge per als espanyols. Però els oceànics han remuntat, anotant el 3 a 3 quan faltaven només 40 segons. El terrassenc Bruno Ávila ha gaudit d'una darrera oportunitat a 3 segons del final quan semblava que els "shoot-outs" dictarien sentència. I l'ha aprofitat per anotar el 4 a 3, que ha fet esclatar l'eufòria entre la delegació espanyola.
En la primera possessió espanyola, Pere Amat ha controlat una passada de "flick" i ha assistit a Nico Mustarós, que ha desviat la bola davant del porter per fer l'1 a 0. Tot just començava el segon minut del duel. El segon gol l'ha anotat el jugador del CD Terrassa Josep Martín al minut 10 després de rebre una passada d'Aleix Bozal. Només un minut més tard, Amat ha assistit a Albert Serrahima, que ha establert un 3 a 0 molt tranquil·litzador. Hauria pogut arribar encara el quart en una bona connexió entre els jugadors del Club Egara Pere Amat i Ton Morán.
Sam Lints ha fet el 3 a 1 al minut 19. Els de Torras continuaven generant ocasions de gol, però un penal-córner ha permès Rodolph Ludolph fer el 3 a 2. Espanya ha continuat gaudint d'oportunitats, però els neozelandesos ho han donat tot en el darrer període i quan faltaven 40 segons, una assistència d'Aiden Bax a Sam Lints ha significat el 3 a 3. A tres segons del final, el "video-umpire" ha ratificat un penal-córner assenyalat a favor dels espanyols que Bruno Ávila transformaria en el 4 a 3 definitiu.