El combinat masculí derrota el cuer, Pakistan, i cau contra el líder, Bèlgica

Victòria i derrota per a la selecció espanyola masculina de hockey en la penúltima concentració de la Pro League masculina, celebrada a la localitat belga de Wavre. Els de Max Caldas van imposar-se per 4 a 2 davant del Pakistan dissabte i va perdre per 3 a 2 contra Bèlgica.
La selecció es manté en la setena posició de la taula classificatòria amb 11 punts quan queden encara quatre partits per disputar. Els de Max Caldas ja es troben a Berlín, on tancaran aquesta setmana la Pro League. Disputaran els quatre darrers partits de la temporada davant les dues seleccions que tenen per sobre a la classificació, Alemanya i l’Argentina.
Avui a les 17.30 hores, els internacionals espanyols s’enfrontaran a l’Argentina, cinquena classificada amb 21 punts, dijous a les 20.30 jugaran contra Alemanya, que és sisena amb 14 punts, només tres més que els espanyols. Divendres a les 17.30 tornaran a jugar amb els argentins i diumenge a les 12.30 tancaran la competició contra Alemanya.
En el penúltim partit disputat a Wavre, la selecció espanyola no va tenir problemes per desfer-se per 4 a 2 del Pakistan. Espanya dominava, però al minut 28, el pakistanès Abu Mahmood va fer el 0 a 1 en transformar un penal-córner. Només un minut més tard, el terrassenc Pepe Cunill va empatar en un altre llançament de penal-córner.
Els espanyols van viure els seus millors minuts en el tercer període. Un rebot de penal va permetre Álex Alonso fer el 2 a 1. Al 43, una combinació entre Rafa Vilallonga i Nico Álvarez, sols davant del porter, va permetre al segon fer el 3 a 1. Els pakistanesos van retallar distàncies, de nou gràcies a un penal-córner transformat per Abu Mahmood.
A la recta final, una Espanya molt sòlida va continuar generant oportunitats de gol. Rafa Revilla va evitar sota pals l’empat dels asiàtics i al minut 51, Nico Álvarez va marcar el segon gol del seu compte particular gràcies a una assistència de Pol Cabré-Verdiell, establint així el 4 a 2 definitiu.
Diumenge, davant dels líders de la classificació, Bèlgica, Espanya va caure per la mínima (3-2). Els cinc gols van arribar a la segona meitat. Al minut 35, Thibeau Stockbroekx va fer l’1 a 0. Al 42, l’especialista en el penal Alexander Hendrickx va fer el segon. Els de Caldas van reaccionar amb gols de Jose Basterra i Guille Fortuño als minuts 43 i 54, però Tom Boon va sentenciar de penal al 56.