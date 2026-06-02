El CTT Els Amics puja a la Divisió d’Honor femenina

L’equip femení del CTT Els Amics va disputar la fase d’ascens a la Divisió d’Honor i va aconseguir el seu objectiu després d’imposar-se al Real Círculo Labradores d’Andalusia per 4 a 1. Les egarenques, amb aquest resultat, van pujar de categoria en una competició celebrada a Cartagena. L’equip, format per cinc jugadores del planter, Anna Barrau Estévez, Anna Pagès, Maria Migueles, Mar García de Soria i Estel Navacerrada Serres i només una incorporació de fora, la grega Dimitra Thomais, va ser molt superior a les seves adversàries.
El CTT Els Amics només havia de superar aquesta eliminatòria per assolir l’ascens a la Divisió d’Honor femenina, mentre que altres equips que també van pujar en aquesta fase, com el CTT J.L. Pascual Xàbia o el Luarca Tenis de Mesa, ho van fer disputant dos encontres.
Thomais es va imposar en el primer partit de l’eliminatòria davant de Reyes Mezquita, per 3 a 1, mentre que Anna Barrau Estévez va caure per 2 a 3 amb Cristina Prieto. En el tercer enfrontament, Anna Pagès va superar a Julia Díaz per 3 a 2. Thomais va tornar a vèncer, en aquest cas per 3 a 1 contra Díaz, el mateix resultat que va obtenir Pagès davant de Mezquita.