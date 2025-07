El San Cristóbal disputarà sis partits de pretemporada

El San Cristóbal ha fet oficials els encontres de preparació que disputarà el primer equip durant la pretemporada que està previst que s’iniciï el pròxim dilluns dia 28 de juliol. En total, el conjunt que dirigeix el tècnic Cristian García jugarà sis partits, tres al camp municipal de Ca n’Anglada i tres com a visitant. La lliga s’ha previst que comenci el cap de setmana del 13 i 14 de setembre.



El primer partit del conjunt parroquial serà a casa, el 10 d’agost, a partir de les 20 hores, contra el som Maresme, l’antic Badalona Futur, que va baixar la passada temporada de Segona a Tercera Federació. El detall curiós és que el tècnic dels maresmencs és el rubinenc Oliver Ballabriga, l’entrenador del San Cristóbal de l’ascens a Tercera i artífex de grans temporades al conjunt egarenc.

El segon partit de preparació, també al municipal de Ca n’Anglada, s’ha programat per al 16 d’agost i també amb data d’inici a les 20 hores. En aquesta ocasió, el rival dels de Cristian García serà el Sant Andreu, l’equip de més alta categoria amb qui s’enfrontaran aquesta pretemporada. Quatre dies més tard, el San Cristóbal visitarà l’Atlètic Sant Just, en un horari encara per determinar.

Va estar lluitant

Aquest equip, que milita a la Lliga Elit, va estar lluitant fins al final per assolir l’ascens a la Tercera Federació, però el Can Vidalet, a la final de la promoció, li ho va impedir. El quart encontre amistós de la pretemporada dels parroquials serà el 23 d’agost, en el camp del FC Vilafranca, també conjunt que milita a la Lliga Elit, si bé, no fa gaire, era rival a la mateixa categoria que els egarencs. L’hora d’inici, també està pendent.

Els dos darrers compromisos per a aquest estiu dels parroquials per preparar la temporada seran el 27 i el 30 d’agost, respectivament. El primer es disputarà al camp de la Unió Esportiva Vic, nou equip de Tercera Divisió, en horari encara per saber. I el darrer tornarà a ser a casa, en aquesta ocasió davant del Cerdanyola, a les 20 hores.