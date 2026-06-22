El Terrassa FC fitxa dos futbolistes bascos

El Terrassa FC ha incorporat dos nous futbolistes a la seva plantilla, el lateral dret de 20 anys Paul Auzokoa i el migcampista de 35 Ekaitz Molina. Ambdós són bascos.
Procedent de la SD Gernika, el lateral dret de 20 anys Paul Auzokoa aterra al Terrassa després d'haver-se format al futbol base del Gernika Club. Va completar la seva formació al juvenil de l'entitat biscaïna, competint a la Lliga Nacional juvenil. Es va incorporar, posteriorment, a la disciplina del primer equip del Gernika, a Segona Federació. Enguany, ha participat en 26 partits oficials entre Lliga i Copa Federació, amb més de 1.600 minuts. Ha marcat dos gols.
Per la seva banda, el migcampista Ekaitz Molina aportarà solidesa al mig del camp del conjunt que prepara Oriol Alsina. Es tracta d'un futbolista que destaca per la seva capacitat d'arribada des de la segona línia. Arriba procedent del Barakaldo. Format al futbol base del Durango, ha passat per plantilles com les del Leioa, l'Amorebieta i el Gernika fins a convertir-se en una peça important del Barakaldo, on ha jugat les quatre darreres temporades. Ha disputat més de 120 partits oficials i ha marcat vuit gols.
Molina va aconseguir l'ascens a Segona Divisió amb l'Amorebieta, mentre que amb el Barakaldo ha viscut dos ascensos consecutius, passant de Tercera a Priemra Federació.