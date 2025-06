En record del jugador de l'Sferic Alberto Pérez

El pavelló de la Sagrada Família va acollir dijous un partit de bàsquet en memòria del jugador Alberto Pérez Soriano, que va jugar diverses temporades als equips cadet, juvenil i sub-21 de l’Sferic Terrassa. Alberto Pérez va morir el passat mes de gener a causa d’un càncer. Tenia 45 anys.

L’encontre va aplegar un grup d’excompanys, amics i familiars del jugador. El president de la secció de bàsquet de l’Sferic, Joan López, va ser un dels principals impulsors d’aquest partit d’homenatge.

Entre els jugadors que hi van prendre part va destacar la presència de l’exjugador i actual entrenador de la Lliga ACB Salva Camps, que havia coincidit amb Alberto López en els campus Elite Jove, on es va forjar una llarga amistat de més de tres dècades.

Camps és entrenador de bàsquet de primer nivell. En els propers dies s’incorporarà a la selecció espanyola masculina de bàsquet com a ajudant de Sergio Scariolo. Salva Camps va jugar quatre temporades a la màxima categoria del bàsquet estatal, amb Lobos Cantabria, Gran Canària i Menorca. Després de passar per les banquetes de Joventut, Manresa i Girona, la temporada passada va dirigir el CB Tizona de Burgos a la lliga LEB Or.