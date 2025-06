Consens polític al ple per combatre l'incivisme a Sant Llorenç

El ple municipal de juny ha aprovat per unanimitat reforçar les accions contra l’incivisme al barri de Sant Llorenç. Durant la sessió, l’associació de veïns del barri, representada per Juan Francisco García, ha exposat preocupacions sobre el consum d’alcohol i drogues a l’espai públic, les pintades, la brutícia i actes vandàlics que afecten l’entorn urbà. Han reclamat més presència policial per fer complir les normatives i han defensat la necessitat d’un pla transversal amb accions educatives per fomentar la convivència.

"Només volem que el nostre barri sigui un espai segur i net per viure-hi", ha dit García, destacant la presència de consum de substàncies en espais on hi ha menors i gent gran, així com conductes incíviques que no respecten la diversitat cultural del barri.

El tinent d'alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Seguretat, Xavier Cardona, ha reconegut els problemes detectats "en zones concretes com l’aparcament del Supeco" i ha informat de les actuacions en marxa: identificació d’infractors, controls de drogues i alcohol, actuacions urbanístiques i negociacions amb Carrefour per intervenir al recinte. També ha anunciat "més presència policial nocturna a partir del juliol".

A més, el ple ha aprovat ampliar la plantilla de la Policia Municipal amb dues noves places d’inspector i quatre de caporal. Els grups municipals han aprofitat per reclamar més inversió en el manteniment urbà a tota la ciutat.

Des del PSC, principal grup de l'oposició, el regidor Javier García ha recalcat que "els veïns no demanen res impossible, inassumible o que no sigui just, per tant els hi votarem a favor".

El socialista ha aprofitat per apuntar que "jo no diré que l’Ajuntament no fa res, però està clar que no és suficient. Els donaré una dada: el pressupost ordinari per a pavimentació el 2025 és inferior al del 2019, concretament hi ha 150.000 euros menys. També ens preocupen els parcs i jardins de la ciutat, ja que el pressupost també és inferior al de fa sis anys. Per tant, algú creu que així es poden atendre les necessitats dels barris de Terrassa, com el de Sant Llorenç?".

El regidor d'ERC, Pep Forn, ha expressat que "el barri de Sant Llorenç disposa de més espais lliures i comunitaris, i l’ús que se’n fa pot generar diferents problemàtiques". Forn ha assenyalat que "actualment hi ha persones que utilitzen aquests espais sense respectar les ordenances, i això implica la necessitat d’intensificar els controls i millorar les tasques de manteniment i reparació del mobiliari urbà".

També ha remarcat que "hi ha ordenances municipals que no s’estan fent complir" i ha reconegut que "Sant Llorenç té un problema que també trobem en altres barris, i hem de centrar-nos en com resoldre’l".

La portaveu del PP, Marta Giménez, ha valorat que "Terrassa té diferents focus de problemes i és un a Sant Llorenç, hem de revertir la degradació que pateixen". La regidora popular ha elogiat els veïns del barri "per dir-ho clar i proposar accions concretes".

Un aparcament públic a Can Roca

El ple municipal ha aprovat una moció d’ERC, pactada amb l’equip de govern, per pacificar l’entorn de la Zona Olímpica amb la construcció d’un aparcament públic a l'entorn de la plaça de Can Roca.

El tinent d’alcalde Xavier Cardona ha celebrat el consens i ha recordat que s’està elaborant un pla de mobilitat que preveu mesures per millorar l'aparcament i promoure l'ús de la bicicleta per fer l’espai públic més amable. Ha obert la porta a diferents fórmules per aquest aparcament, des d’opcions soterrades, com les que recollia la proposta inicial d'Esquerra, fins a solucions integrades a l’entorn.

El regidor Pep Forn ha remarcat que es tracta d’una demanda històrica, pendent des del 1992, treballada amb veïns i entitats esportives. L’objectiu és alliberar espai per als vianants, millorar l’accés als equipaments i recuperar superfície per a l’activitat esportiva.

Tot i que caldran estudis previs, Forn ha insistit que “no poden servir d’excusa per ajornar decisions”.

Espai municipal de criança

Durant el torn de participació ciutadana del ple, Ariadna Parera i Beatriz Pérez, en representació del Grup de Mares Feministes de Terrassa, han plantejat la necessitat de crear un espai municipal dedicat a la criança, amb l’objectiu de generar xarxa, suport mutu i comunitat entre famílies. La proposta ha obtingut el suport de tots els grups municipals i, segons ha informat la tinenta d’alcalde d’Acció Social, Participació i Qualitat Democràtica i regidora de Famílies, Infància i Adolescència, Patricia Reche, ja s’està treballant en la definició tècnica del projecte.

El plantejament inicial és integrar aquest espai en equipaments ja existents, com el Vapor Gran, oferint recursos i activitats especialment pensades per a la primera infància, concretament de 0 a 3 anys, amb la intenció de poder ampliar més endavant aquesta franja d’edat.

A més, el col·lectiu ha reivindicat l’obertura dels patis escolars fora de l’horari lectiu, adaptant-los per a l’ús comunitari, així com millores als parcs infantils per fer-los més còmodes i accessibles. Aquesta darrera petició coincidia amb una de les mocions presentades per Esquerra Republicana, que també ha estat aprovada.