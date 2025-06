Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 27, 28 i 29 de juny

No està pas malament tractant-se de l'últim cap de setmana de juny i faltant set dies per a l'inici de la Festa Major de Terrassa. Aquestes són algunes propostes culturals per a aquest divendres, aquest dissabte i aquest diumenge a la ciutat.

Música

Concert de tribut a David Bowie, a càrrec de la banda Blackstars. A la Sala Rasa 64. Entrada: 17 euros anticipada, 20 euros a taquilla. Divendres, 27 de juny, a les 21.15 hores.

Cant a Prodis

Actuació del Cor Montserrat, al Vapor de Prodis. Dissabte, 28 de juny, 19 hores.

Literatura

Presentació del llibre de relats "Aigua i lluna, temps d'oliveres", de Montse Rusiñol, a la Biblioteca Central de Terrassa. Divendres, 18 hores.

Exposició

Inauguració de la mostra COLBACAT, col·lectiva, a la sala Salvador Alavedra d'Amics de les Arts. Dissabte, 28 de juny, a les 19 hores.

Cant coral

Concert de JazzCor, "El viatge d'una vida". A l'Auditori. Diumenge, 29 de juny, 20 hores.

Música

L'OH!QUESTRA, la simfònica d'exalumnes del Conservatori, ofereix un itinerari musical a través dels temes de les pel·lícules de Hans Zimmer. A l'Auditori. Diumenge, 12 hores.

Flamenco

Nerea Marfil al cante i Toni Abellán a la guitarra. Seu de Flamencología, avinguda d'Àngel Sallent, 23. Diumenge, 12.30 hores.