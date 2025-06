Espanya tanca la Pro League a Berlín

La selecció espanyola masculina de hockey té assegurada la cinquena posició en la present edició de l’FIH Pro League, la competició que aplega les nou millors seleccions mundials. Al combinat que prepara Max Caldas, però, li queden encara dos partits per disputar, que determinaran la seva classificació final, que serà entre la segona i la cinquena. Dissabte i diumenge a les 19 hores, Espanya s’enfrontarà a Alemanya.

A banda del doble duel entre espanyols i alemanys, aquest cap de setmana s’enfrontaran també les seleccions de Bèlgica i Anglaterra a Anvers. Es tracta dels quatre últims partits de la Pro League. La selecció dels Països Baixos s’ha adjudicat ja el títol amb un total de 35 punts sumats en els 16 partits que ha disputat. Ocupa de manera provisional la segona posició Alemanya, amb 27 punts i dos partits menys. Austràlia és tercera també amb 27, Bèlgica quarta amb 25 i dos partits pendents i Espanya cinquena amb 24 punts i un balanç de set victòries, dos empats (amb una victòria i una derrota als “shoot-outs”) i cinc derrotes. Un punt per sota dels espanyols s’ha classificat l’Argentina. Anglaterra ocupa la penúltima posició amb 21 punts i dos partits menys, l’Índia és penúltima amb 18 punts i Irlanda acabarà última amb només quatre punts.

Si suma els sis punts, el combinat espanyol podria acabar en segona posició, sempre que els belgues no guanyessin els dos partits davant dels anglesos.

Vuit egarencs a l’última llista

El seleccionador espanyol masculí, Max Caldas, ha convocat 21 jugadors per afrontar aquests darrers dos partits contra el combinat alemany. D’aquesta llista sortiran els 18 convocats per disputar els dos encontres a la capital alemanya. Vuit dels internacionals són terrassencs. Es tracta dels jugadors de l’Atlètic Jordi Bonastre, Pepe Cunill i Pol Cabré-Verdiell, el del CD Terrassa Edu de Ignacio-Simó i quatre egarencs que militen a la lliga neerlandesa: Marc Vizcaino (Den Bosch), Marc Recasens (Rotterdam), Marc Miralles (Bloemendaal) i Gerard Clapés (Oranje Rood).

Una vegada finalitzada la competició, el combinat espanyol continuarà amb la seva preparació per a la gran cita de l’estiu, el Campionat d’Europa que es disputarà a la ciutat alemanya de Mönchengladbach entre el divendres 8 i el dissabte 16 d’agost.