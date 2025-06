Si una cosa funciona, més val no canviar-la. LaFACT Cultural tira de clàssics per a la programació d’aquesta tardor, que començarà el 13 de setembre i acabarà el 16 de gener. Aquesta vegada, el centre de la cultura terrassenca acollirà 35 espectacles de diversos àmbits.

”Es manté una gran quantitat d’oferta per a diferents grups d’edat i gustos”, ha explicat en un comunicat el director en l’àmbit cultural de LaFACT, Adrià Fornés, que ha apuntat que l’entitat ha fet una “aposta clara per la dansa, la música clàssica i la consolidació del teatre en català”.

Més de 30.000 persones han acudit a LaFACT els sis primers mesos del 2025, 8.000 més que al mateix període de l’any anterior, arribant al 81% d’ocupació. Una dada que s’incrementa al 91% si es parla de la 41ª Temporada BBVA de Dansa.

Teatre en català

Aquesta nova temporada el teatre en català amplia la seva oferta a LaFACT amb cinc espectacles, molts d’ells amb la temàtica familiar com a centre de l’argument. “Cunyades” (20 de setembre) serà la primera obra de teatre que es passi pels escenaris, seguida de “Bona Gent” (18 d’octubre), de l’exitós Quim Masferrer.

Al novembre hi haurà doble sessió: “Mesures Extraordinàries”, amb Mercè Arànega, i “Les mares”, interpretades per Fel Faixedas i Carles Xuriguera, estan programats pels dies 2 i 16 de novembre respectivament. L’última obra, protagonitzada pel gran Joan Pera, serà “Un sogre de lloguer”, el dia 27 de desembre.

Enguany LaFACT ha augmentat fins a cinc els espectacles de teatre en català



Per a famílies

Tant adults com infants poden gaudir de la cultura a LaFACT aquesta tardor. La nova programació està farcida de propostes per passar un bon dia en família. Destaca el “Gran circ acrobàtic xinès” (26 d’octubre), el qual és conegut pel llegat olímpic d’alguns dels seus membres, el musical “Coco, ¡recuérdame!” (14 de setembre), basat en la coneguda pel·lícula d’animació ambientada en Mèxic, i la màgia inspirada en Harry Potter de l’espectacle “De Muggle a Mago” (28 de desembre).

També hi haurà l’espectacle multidisciplinari “El gran show” (12 d’octubre), el tradicional “Circ de l’Any” (10 de gener) dels terrassencs Tub d’Assaig 7’70 i “Vaiana el musical del momento”, basat en el film inspirat en la cultura polinèsia.

Paz Padilla i Ángel Martín son els dos humoristes que faran els seus monòlegs a LaFACT



Humor

LaFACT no podria confeccionar un programa sense propostes d’humor. Enguany, l’actriu, presentadora i humorista Paz Padilla torna als escenaris terrassencs amb “El humor de mi vida” el 10 d’octubre.

Ángel Martín, un dels rostres que més es van donar a conèixer per xarxes socials durant la pandèmia, gràcies als seus informatius ràpids, també aterrarà a Terrassa i durà a temre el seu monòleg “Somos monos” gairebé una setmana abans, el 6 d’octubre.

En canvi, el 30 de novembre hi haurà a LaFACT “¿Buscas pareja?”, una paròdia teatralitzada de les cites ràpides, que serà interpretada, entre d’altres actors, per la influencer Núria Casas.

Tributs a Abba, Chavela Vargas i Adele

La nostàlgia té cabuda a LaFACT amb els concerts tribut a diversos artistes i grups reconeguts del món de la música. Enguany hi ha tres espectacles d’aquest tipus: el Abba, el grup suec que va popularitzar Eurovisió al seu país amb “Waterloo” l’11 d’octubre, la polivalent artista costa-riquenya i mexicana Chavela Vargas el 24 d’octubre, i una de les veus més potents del Regne Unit contemporani, la cantant Adele el 21 de novembre.

Els artistes i grups que tindran concerts tributs són Abba, Chavela Vargas i Adele



A més, el centre de la cultura terrassenca també farà honor al centenari de la productora de cinema infantil més coneguda al món. “Un siglo de magia”, que tindrà lloc el 30 de desembre, reconeix la trajectòria de Disney. En aquest musical, que ha viatjat per tot l’estat espanyol arrasant per allà per on passava, s’interpretaran les cançons més conegudes de les seves franquícies, com “Frozen”, “La Sireneta”, “Peter Pan” i “La Bella i la Bèstia”.

Un dia abans, encara en dates nadalenques, es durà a terme l’especial “Soulful Christmas” (29 de desembre) per viure el Nadal a ritme de groove, jazz i soul.