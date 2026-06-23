Espanya remunta i derrota l’Argentina a la Pro League femenina

Gran partit de la selecció espanyola femenina en la tretzena jornada de la Pro League femenina 2025-2026. El combinat que prepara el gallec Carlos García Cuenca s'ha imposat per 2 a 1 a Londres al combinat de l’Argentina, segona potència mundial. Les sud-americanes ocupen la segona posició amb 27 punts. Gràcies a aquest resultat, les espanyoles ocupen la quarta posició a la classificació general amb 19 punts.
Espanya disputarà aquesta setmana tres partits més a la capital britànica. Dimecres a les 12 hores s’enfrontarà a Anglaterra, que tanca la classificació amb només vuit punts. Divendres a les 16.30 tornaran a enfrontar-se a l’Argentina i dissabte a les 14.30 tancaran la seva participació enfrontant-se a Anglaterra.
El primer quart s'ha desenvolupat sense massa oportunitats. María Granatto ha provocat el primer penal-córner del matx, però Candela Mejías ha sortit ràpidament i ha neutralitzat el llançament. Minuts després, Patricia Álvarez ha disposat d’una bona ocasió per la banda esquerra. Quan faltava menys d’un minut per tancar el primer període, l’argentina Agostina Alonso ha assajat un tret creuat que ha sorprès a la portera María Tello. Ha estat el 0 a 1 per a les argentines.
La igualtat ha continuat sent la tònica en el segon parcial. Agustina Gorcelay ha rematat un refús de penal a tocar del descans, però Coti Amundson ha desviat la bola.
A la represa arribaria la remuntada. Clara Pérez ha substituït Tello sota pals. Al minut 40, les argentines han estavellat una rematada al pal. En el següent atac, Luciana Molina ha empatat després d’una gran acció de Patricia Álvarez per la dreta. Ja al darrer acte, al minut 50, Blanca Pérez ha connectat amb Flor Amundson, que ha batut a la portera argentina en un precís u contra u, establint el gol de la victòria per a les espanyoles. Les de Fernando Ferrara han buscat l’empat en els deu minuts finals i ha disposat d’un parell de penals, però el marcador ja no s'ha mogut.
Cinc terrassenques a la convocatòria
En aquest primer partit de la darrera concentració de la Pro League 2025-2026, el seleccionador Carlos García Cuenca va presentar una llista de 18 jugadores. Cinc són egarenques: la portera Clara Pérez, Laura Bruguera, Clara Badia, Maria Gestí i Mireia Herrero. L’actuació de les internacionals en els quatre partits d’aquesta setmana serà clau de cara a la llista per al Mundial, que es disputarà del 15 al 30 d’agost.