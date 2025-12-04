A Terrassa es grava un anunci internacional de refresc

En poc temps, tothom podrà veure un anunci d'un famós refresc en el quel uns joves perden un bus i han d'esperar-ne un altre asseguts al banc de la parada. L'autobús és d'escena (no real), però la parada està ubicada a Terrassa. El motiu: l'anunci s'ha enregistrat aquest dijous a la nostra ciutat.\r\n\r\nHa estat al carrer del Guadalquivir, als voltants de la marquesina de la línia 4. Allà, amb gran desplegament de recursos, la productora Falca Visual ha gravat diverses escenes d'aquest treball, un anunci internacional. El rodatge s'ha dut a terme a Terrassa per les gestions del Terrassa Film Office del Parc Audiovisual de Catalunya (PAC). Aquesta oficina ha destacat "la gran complicitat de serveis municipals per fer-ho possible", de la Policia Municipal a les àrees de Mobilitat i Transport.\r\n\r\nEl rodatge, que es completarà a Barcelona, "suposa un important impacte econòmic per a la ciutat a través de taxes d ús de la via pública", però també a altres serveis com les benzineres i el càtering, afegeix el Terrassa Film Office. El treball realitzat aquest dijous al carrer del Guadalquivir se suma als més de 85 rodatges fets a localitzacions de la ciutat, sense comptar els acollits als estudis del PAC.\r\n