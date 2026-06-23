L’EHC, campió d'Espanya de Mamis Authentic

Les instal·lacions de l’Atlètic Terrassa van acollir el passat cap de setmana els diferents Campionats d’Espanya de Mamis Authentic, Mamis Open i Papis Open, que va aplegar desenes d’equips d’arreu de l’Estat Espanyol. En la categoria Mamis Authentic, el títol va ser per a l’EHC, que es va proclamar campió després d’imposar-se a la final al CH Sant Andreu per un marcador de 2 gols a 0. La tercera posició va correspondre al Polo Authentic, que es va imposar per la mínima (1-0) al Pedralbes en el derbi de la Diagonal.\r\n\r\nEn la categoria de Mamis Open, la victòria va correspondre al Castelldefels, que es va imposar a la final a l’RC Polo per 3 gols a 0. La medalla de bronze es va decidir a la tanda de “shoot-outs”, en la qual el Tenis de Santander es va imposar per 2 a 1 al Júnior després d’haver acabat el partit sense gols.\r\n\r\nD’altra banda, en la modalitat de Papis Open, el Jolaseta es va proclamar campió d’Espanya en imposar-se al CD Terrassa en una final que es va decidir també per “shoot-outs”, amb un 2 a 1 per als de Getxo. La final va acabar amb empat a zero gols. Els amfitrions de l’Atlètic Terrassa es van classificar en tercera posició després de derrotar per 3 a 0 al Pedralbes.\r\n